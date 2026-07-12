Vuelve el Servicio Militar en el país | Llaman a los nacidos en 2008 a alistarse

El Servicio Militar Obligatorio inicia una nueva fase, la cual incorpora modificaciones significativas en su estructura de entrenamiento y cumplimiento.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se requiere que en agosto, todos los jóvenes nacidos en 2008 continúen con el procedimiento obligatorio para la obtención de su Cartilla de Identidad Militar.

Oficial y confirmado | Servicio Militar Obligatorio: todos los nacidos en 2008 tendrán que acudir en agosto sin excepción

Todos los mayores de 18 años deberán presentarse al Servicio Militar Obligatorio

El Servicio Militar Obligatorio está dirigido a todos los mexicanos que cumplen 18 años en 2026, así como a aquellos que se encuentren en situación de remisión y a las mujeres que opten por enlistarse como voluntarias.

El primer procedimiento consiste en el alistamiento en las juntas municipales o alcaldías. Este registro resulta fundamental, ya que su ausencia imposibilita avanzar a las etapas subsiguientes.

Así funcionará el nuevo modelo de adiestramiento

Un aspecto fundamental a considerar es la reducción en la duración de la capacitación. De aquí en adelante, se llevará a cabo durante dos ciclos de 13 sábados cada uno, con sesiones limitadas a tan solo 6 horas.

Esto permitirá optimizar los recursos y facilitar la participación de los involucrados, garantizando una formación más eficiente y accesible.

Servicio Militar Obligatorio: cuántas fases tiene y cuál comienza en agosto

El cumplimiento del Servicio Militar Nacional se organiza en cinco fases distintas:

La liberación, que se lleva a cabo durante el mes de diciembre. En este periodo, las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina-Armada de México colocan puestos de entrega en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, donde se entregan las cartillas de identidad del Servicio Militar Nacional y las hojas de liberación al personal que cumplió satisfactoriamente con su obligación constitucional. El alistamiento. En esta etapa, las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, así como los Consulados de México en el extranjero, realizan el registro de los jóvenes de la clase que cumplen 18 años en el año en curso, de los remisos y de las mujeres voluntarias. El sorteo, que se lleva a cabo durante uno de los domingos del mes de noviembre de cada año. En esta fase se determina la forma en que los mexicanos anotados cumplirán el servicio militar obligatorio, ya sea encuadrados (bola azul) o a disponibilidad (bola negra). El reclutamiento, que se realiza los sábados y domingos de enero. Para ello, en cada Junta Municipal y Alcaldía de Reclutamiento se colocan puestos de recepción. El personal de estos puestos requiere a los interesados los documentos necesarios. El adiestramiento, que ahora consta de dos escalones, cada uno de 13 sesiones sabatinas. Durante esta fase, los hombres y mujeres voluntarios se capacitan en Unidades Militares que funcionan como Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional, adquiriendo conocimientos básicos de la doctrina militar vigente.