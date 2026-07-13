Estas emprendedoras recibirán un apoyo de hasta 50 mil pesos para sus negocios.

Las personas que viven en el Estado de México y desean iniciar o fortalecer un negocio propio todavía pueden registrarse al programa Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2026, impulsado por la Secretaría del Trabajo estatal.

El programa otorga apoyos en especie con un valor de hasta 25 mil pesos. Aunque en redes sociales se ha difundido como un “apoyo de 25 mil pesos” en efectivo, las autoridades aclaran que no se trata de un depósito, sino de maquinaria, herramientas, mobiliario o equipo para desarrollar una actividad productiva.

La convocatoria está dirigida a personas de 18 a 64 años que residan en el Estado de México y busquen generar ingresos mediante un proyecto de autoempleo, cumpliendo los requisitos de las reglas de operación.

Cuáles son los requisitos

tener nacionalidad mexicana

tener entre 18 y 64 años

residir en el Estado de México

acreditar una condición de pobreza

contar con un proyecto productivo dentro de los giros autorizados.

Los giros incluyen servicios como barbería, estética, jardinería, electricidad, plomería, taller mecánico, vulcanizadora y manicure; alimentos como cocina saludable y repostería; y actividades de transformación de materias primas como herrería, carpintería y corte y confección.

No se consideran proyectos de venta de bebidas alcohólicas.

El programa está dirigido a quienes busquen generar ingresos mediante un proyecto de autoempleo.

Documentos, fechas de registro y resultados

Los solicitantes deben presentar identificación oficial vigente con domicilio en el Edomex, CURP reciente, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, Formato Único de Bienestar, Formato de Información Básica del Proyecto y un documento que acredite conocimientos o experiencia en la actividad, ya sea certificado o carta bajo protesta de decir verdad.

El registro presencial está abierto del 6 al 10 de julio de 2026, de 09:00 a 18:00 horas, en Oficinas Regionales de Empleo ubicadas en municipios como Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Atlacomulco, Tejupilco, San Mateo Atenco y La Paz.

El registro en línea permaneció disponible hasta el domingo 12 de julio de 2026, a través del portal oficial de la Secretaría del Trabajo del Estado de México.

Los resultados con las personas seleccionadas se darán a conocer a partir del 31 de agosto de 2026, y los beneficiarios recibirán el equipamiento correspondiente para su proyecto productivo.