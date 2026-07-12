El Gobierno informó: "Más escuelas y más oportunidades para las y los jóvenes con 130 Ciberbachilleratos en 2026".

Con el propósito de mejorar el acceso a la Educación Media Superior, la Secretaría de Educación Pública, SEP, ha planeado la edificación de 130 Ciberbachilleratos para el año 2026. Esta iniciativa busca proporcionar alternativas flexibles a comunidades que no cuentan con instituciones educativas cercanas, con el objetivo de disminuir los traslados, costos y riesgos que enfrentan las familias mexicanas.

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Un modelo educativo flexible y accesible para llegar a más mexicanos

Mario Delgado Carrillo afirmó que “la implementación de 130 Ciberbachilleratos para el año 2026 representará un avance considerable en la expansión del acceso a la Educación Media Superior”, especialmente en comunidades que anteriormente carecían de instituciones educativas próximas.

El secretario destacó que esta iniciativa se encuentra en consonancia con el compromiso del presidente de garantizar que “ningún joven quede sin la oportunidad de estudiar debido a la falta de espacios educativos”, priorizando modelos que se enfocan en la tecnología y en la cercanía con la comunidad.

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Menos desplazamientos, más oportunidades de aprendizaje para los estudiantes

El secretario de la SEP señaló que los estudiantes contarán con la posibilidad de inscribirse en alguna de las “15 nuevas carreras del Sistema Nacional del Bachillerato”, según su lugar de residencia, propiciando así una educación pertinente y adaptada a las características de cada contexto regional.

Uno de los aspectos fundamentales, conforme a lo declarado por Delgado Carrillo, es la colocación estratégica de los planteles educativos, con el objetivo de asegurar que la educación “no represente riesgos ni costos elevados para las familias”, lo que facilitará la disminución de los desplazamientos prolongados y la mejora de las condiciones de vulnerabilidad.

Educación integral para impulsar el desarrollo comunitario

El comunicado de la SEP subrayó que estos centros buscarán convertirse en puntos de encuentro social, dado que “combinan tecnologías digitales con apoyo académico”, promoviendo de esta manera la equidad educativa y el desarrollo local en el contexto del Plan Integral 2026.

El titular de la SEP enfatizó que los Ciberbachilleratos estarán dotados de espacios destinados a la cultura y el deporte, pues “la educación integral trasciende el aula” y fomenta la creatividad, la convivencia y la identidad comunitaria entre los jóvenes.