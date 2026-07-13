Chipotle Mexican Grill abrirá esta semana su primer restaurante en México, marcando el inicio de la expansión de la cadena estadounidense de comida rápida en el país de la mano del operador de restaurantes Alsea.

La compañía informó que su primera unidad abrirá el 16 de julio en San Pedro Garza García, en el área metropolitana de Monterrey, poco más de un año después de que anunciara su alianza con Alsea para desarrollar la marca en México.

La apertura será el primer paso de una estrategia de crecimiento. Chipotle prevé inaugurar más restaurantes en el área metropolitana de Monterrey antes de que termine el año y llegar por primera vez a la Ciudad de México en 2027, de acuerdo con un comunicado.

“Nuevo León es el lugar ideal para comenzar esta aventura y, con la experiencia operativa de Alsea y su profundo conocimiento del mercado local, esperamos atender a nuevos clientes”, dijo el director ejecutivo de Chipotle, Scott Boatwright.

La cadena ofrecerá su menú tradicional de burritos, bowls, tacos, quesadillas y ensaladas preparados al momento, además de mantener su estrategia de abastecimiento con ingredientes frescos y libres de colorantes, saborizantes y conservadores artificiales.

Monterrey, la puerta de entrada para marcas internacionales

La elección de Monterrey no fue casual. Chipotle y Alsea señalaron que la zona metropolitana fue seleccionada por su fortaleza económica, crecimiento poblacional y su posición como uno de los principales centros de negocios del país.

“La inauguración refleja nuestra confianza en el potencial de crecimiento de México y nuestro compromiso de seguir impulsando la inversión y la generación de empleo”, dijo Christian Gurría, director general de Alsea.

Con esta decisión, Chipotle se suma a la lista de cadenas internacionales que eligieron Monterrey para debutar en México.

En 2017, la canadiense Tim Hortons abrió su primera cafetería mexicana en San Pedro Garza García, desde donde inició una rápida expansión nacional. Décadas antes, Carl’s Jr. también utilizó Monterrey como uno de sus primeros mercados en el país, una estrategia impulsada por el alto poder adquisitivo de la región y su cercanía con Estados Unidos.

El mercado sigue de cerca la expansión

La llegada de Chipotle representa un nuevo motor de crecimiento para Alsea, operador de marcas como Starbucks, Domino’s Pizza, Burger King y Vips, que busca ampliar su portafolio con una de las cadenas de restaurantes de mayor crecimiento en EE.UU.

En la jornada del lunes, las acciones de Chipotle Mexican Grill avanzaban 3.9% en la Bolsa de Nueva York, mientras que los títulos de Alsea retrocedían 1.2% en la Bolsa Mexicana de Valores, de acuerdo con datos de Bloomberg.