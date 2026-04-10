El apoyo económico de hasta 24,000 pesos que otorga el Gobierno despertó interés entre productores agrícolas de México. Este incentivo forma parte del programa Producción para el Bienestar, impulsado por la Secretaría de Bienestar, con el objetivo de fortalecer a pequeños y medianos trabajadores del campo. El objetivo detrás del programa social es mejorar las condiciones de quienes se dedican a la agricultura, mediante recursos directos que pueden destinarse a insumos, semillas o mejoras productivas. No obstante, el acceso no es automático, por lo que es importante verificar si se cumplen los requisitos. Conoce las condiciones impuestas a nivel nacional y cumple con los requisitos para cobrar el dinero. Ten en cuenta que solo este grupo podrá aplicar al beneficio. Producción para el Bienestar está dirigido a agricultores que cultivan granos básicos como: En algunos casos, los beneficiarios pueden recibir hasta 24,000 pesos al año, depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. Este esquema prioriza a los pequeños productores en zonas rurales o con altos niveles de marginación. Los interesados en acceder al apoyo económico de este programa social tienen que cumplir con ciertos criterios. En general, el programa está enfocado en personas que: Además, se suele dar prioridad a quienes ya formaban parte del programa en años anteriores, aunque también se abren convocatorias para nuevos registros. Para incorporarse al programa, debes presentar documentación básica, como: También es indispensable que el solicitante trabaje directamente la tierra, ya que la asistencia económica no está dirigida a intermediarios ni a grandes empresas. Los pagos no se realizan en una fecha única, ya que dependen del calendario de la Secretaría de Bienestar. Por lo general, se entregan de forma anual o en diferentes etapas durante el ciclo agrícola. El depósito se hace directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que facilita el acceso al recurso sin trámites adicionales.