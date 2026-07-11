Carlos Slim ha suscitado controversia al rechazar la propuesta de reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales.

El magnate y dueño de América Móvil, Grupo Carso y un conglomerado de empresas de telecomunicaciones finanzas y comercioadvierte que esta medida podría repercutir negativamente en los ingresos de los trabajadores, por lo que, en su lugar, sugiere jornadas más extensas en tres o cuatro días a la semana , así como retrasar la jubilación hasta los 75 años.

El magnate mexicano Carlos Slim Helú, habla durante una rueda de prensa este martes en Ciudad de México. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

La postura del empresario ha generado un intenso debate sobre cómo equilibrar productividad, ingresos y bienestar laboral. Mientras algunos abogan por la reducción de horas con el propósito de mejorar la calidad de vida, otros comparten la opinión de Carlos Slim, señalando que la continuidad de jornadas largas asegura la estabilidad económica y la sostenibilidad de las pensiones.

Carlos Slim se apodera de uno de los recursos más cruciales de México: gestionará más de 100 kilómetros, 40 puentes y 9 viaductos de una ruta esencial (foto: archivo).

La propuesta de Carlos Slim para la jornada laboral del futuro

El magnate destaca que cualquier reforma laboral debe salvaguardar la estabilidad financiera de los empleados y establecer condiciones que faciliten el trabajo eficiente sin comprometer sus ingresos. Alertando sobre la posibilidad de generar presiones económicas, advierte que reducir horas de trabajo sin medidas compensatorias podría impactar negativamente el bienestar de los hogares en general.

Slim argumenta que la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales podría perjudicar los ingresos de los trabajadores y la productividad empresarial . En sus propias palabras, afirma que “es preferible trabajar 48 horas y recibir una mayor remuneración, que disminuir a 40 horas y ganar menos”, enfatizando así la importancia de equilibrar la economía familiar con la eficiencia de las empresas.

Jornadas de 12 horas y jubilación a los 75 años

El empresario mexicano propone, como alternativa, implementar jornadas laborales que se prolonguen hasta 12 horas, llevando a cabo esta actividad durante tres o cuatro días a la semana.

Asimismo, sugiere la opción de posponer la jubilación a los 75 años, teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida y la habilidad de los individuos para mantener una participación activa durante periodos más amplios.

Según la sentencia, la medida elevaría los ingresos, reforzaría la sostenibilidad del sistema de pensiones en México y equilibraría la productividad empresarial con los ingresos personales, aunque demandaría un profundo ajuste cultural y laboral.

Slim argumenta que la reforma laboral debe enfocarse en la eficiencia y en los resultados, en lugar de limitarse únicamente a la reducción de horas, con el objetivo de evitar impactos negativos en la economía nacional.

Es esencial que las políticas se alineen con prácticas que promuevan el desempeño óptimo en el ámbito laboral.

México: nueva jornada laboral Shutterstock

El debate continúa vigente y será fundamental en las reformas laborales futuras en México, donde se busca encontrar un equilibrio entre la productividad, los ingresos y el bienestar social.

La propuesta de Slim ha generado opiniones encontradas. Muchos sostienen que jornadas laborales más extensas aumentarían la competitividad y la empleabilidad, mientras que algunos advierten que ello podría perjudicar la salud y la calidad de vida de los trabajadores.

Estudios recientes indican que los empleados que disfrutan de periodos de descanso adecuados son más productivos, respaldando así los argumentos a favor de la reducción de las horas de trabajo. Por otro lado, los empresarios más conservadores consideran esta medida como una amenaza para la rentabilidad.