Canasta escolar 2026: cuánto sale hoy un combo básico y por qué los precios de los útiles sorprenden este año

La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria es un programa del Gobierno de México dirigido a familias con hijas, hijos o menores a su cuidado inscritos en primaria.

El apoyo está destinado a estudiantes de todos los grados escolares que estén inscritos en instituciones públicas.

El monto es de $2,500 pesos anuales por cada niña o niño registrado al momento de solicitar la beca. Por ejemplo, una familia con dos estudiantes de primaria recibiría $5,000 pesos anuales.

Las familias pueden enterarse de la fecha y lugar de entrega a través de la escuela de sus hijas e hijos y mediante los canales estatales de WhatsApp, además del cartel disponible en cada escuela.

Confirmado y oficial | El Gobierno depositará 2,500 pesos a estas personas con la tarjeta del Banco del Bienestar SEP

Documentos necesarios y recomendaciones para la entrega

Para recibir la tarjeta, la madre, padre, tutora o tutor debe llevar en copia: identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio de los últimos seis meses. Del estudiante se requiere acta de nacimiento y CURP.

La tarjeta se entrega exclusivamente a quien se registró en la plataforma, dentro de un sobre sellado. Es importante revisar que los 16 dígitos de la tarjeta coincidan con los impresos en la papeleta interior; si no coinciden, debe reportarse de inmediato para emitir una nueva tarjeta.

El pago se calculará según la fecha en que la hija o hijo fue incorporado como beneficiario, sin importar si la tarjeta se recibe después. Dentro del sobre también viene el NIP provisional, y la tarjeta se activará con el primer depósito de la beca.

En Coahuila, debido a las elecciones locales, la entrega de tarjetas inició el 15 de junio, aunque estará lista antes del siguiente ciclo escolar.

Todos los trámites son gratuitos y sin intermediarios; solo la madre, padre, tutora o tutor puede solicitar la beca.

Quién fue Rita Cetina

El nombre del programa honra a Rita Rosaura Cetina Gutiérrez (1846-1908), maestra, escritora y feminista yucateca, fundadora de La Siempreviva y precursora de la educación de las mujeres en México.