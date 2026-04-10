El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emitido un comunicado dirigido a todos los contribuyentes del país, en el cual se recuerda que las transferencias de dinero realizadas entre familiares o amigos deben ser debidamente declaradas ante la autoridad fiscal. En caso de omitir este trámite, los involucrados podrían enfrentar auditorías, dado que dichas operaciones podrían ser consideradas como posibles actos de evasión fiscal. En México, los depósitos en efectivo que superen los 15,000 pesos mensuales son reportados de manera inmediata por las instituciones bancarias al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunque esta medida no se refiere de manera directa a impuestos sobre transferencias electrónicas, todos los movimientos bancarios deben guardar coherencia con los ingresos declarados. En caso contrario, el SAT está facultado para iniciar una auditoría fiscal. Incluso las transferencias entre cuentas propias pueden generar revisiones, especialmente cuando se trata de montos elevados o movimientos frecuentes. Si el banco detecta operaciones sin justificación clara, tiene la obligación de notificar a las autoridades, lo que permite al SAT presumir la existencia de ingresos no declarados y exigir al contribuyente que demuestre su origen. Si bien este aviso no implica una sanción automática, sí puede generar alertas cuando el origen de los recursos no está debidamente justificado ante la autoridad fiscal. En caso de no contar con facturas, recibos, contratos u otros comprobantes que respalden dichos ingresos, el contribuyente puede enfrentar diversas consecuencias, entre ellas multas que van desde los 1,400 hasta los 34,730 pesos, de acuerdo con la gravedad de la omisión. Además, puede aplicarse el cobro del 3 % del monto depositado como impuesto. A lo anterior se suman las transferencias entre amigos y familiares, que tampoco están exentas de supervisión. Aunque estos movimientos suelen realizarse como apoyos económicos, préstamos personales o regalos, deben contar con un respaldo documental, como contratos de mutuo, comprobantes o, en su caso, declaraciones informativas. De no acreditarse su naturaleza, el SAT puede considerar estas transferencias como ingresos acumulables y aplicar las sanciones fiscales correspondientes. No existe una prohibición total para recibir transferencias de amigos o familiares en México. No obstante, es fundamental gestionar dichas transferencias con precaución si exceden ciertos límites y en numerosas ocasiones, es necesario declararlas de manera adecuada. El incumplimiento de estos requisitos puede dar lugar a sanciones o a la iniciación de auditorías. Para prevenir sanciones del SAT relacionadas con tus transferencias, es imperativo que: Es fundamental seguir estas recomendaciones para asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales y evitar inconvenientes futuros.