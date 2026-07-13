En un mercado donde gran parte de la innovación automotriz gira en torno a los motores eléctricos o los sistemas híbridos, Nissan decidió poner la atención en un componente fundamental del vehículo: la transmisión. Con la evolución de su tecnología Xtronic CVT, la marca busca demostrar que una mejora en este sistema también puede transformar la experiencia de manejo, ofreciendo mayor eficiencia, suavidad y confiabilidad.

Durante años, las transmisiones continuamente variables (CVT) estuvieron rodeadas de cuestionamientos por parte de algunos conductores, principalmente por la sensación de aceleración distinta a la de una caja automática convencional. Ahora, Nissan apuesta a cambiar esa percepción con una nueva generación que incorpora avances técnicos orientados al uso diario y al confort al volante.

Cómo funciona la transmisión Xtronic CVT de Nissan

La transmisión continuamente variable (CVT) se diferencia de las cajas tradicionales porque no utiliza cambios de velocidad fijos. En su lugar, ajusta de manera constante la relación entre el motor y las ruedas, permitiendo que el vehículo funcione siempre en el rango de revoluciones más eficiente para cada situación de manejo.

La innovación automotriz gira en torno a los motores eléctricos o los sistemas híbridos (Foto: Nissan)

Este sistema emplea poleas y una banda metálica que modifican continuamente la relación de transmisión. Gracias a este funcionamiento, el motor trabaja con menor esfuerzo, lo que contribuye a optimizar el consumo de combustible, reducir emisiones y ofrecer una aceleración más progresiva. Se trata de una tecnología que ya adoptan numerosos fabricantes en todo el mundo por su equilibrio entre eficiencia y comodidad.

Las mejoras de la nueva generación de la Xtronic CVT

La evolución de la Xtronic CVT incorpora cambios diseñados para responder a las principales críticas que históricamente recibió esta tecnología. Uno de los más importantes es la simulación de cambios de marcha más naturales, una función que disminuye el conocido “efecto liga” y brinda una sensación de conducción más similar a la de una transmisión automática convencional.

A ello se suma una respuesta más rápida al acelerador, que permite realizar maniobras con mayor precisión tanto en el tránsito urbano como en carretera. Además, el sistema reduce los niveles de ruido y vibraciones dentro del habitáculo, mejorando el confort durante los recorridos cotidianos y haciendo la conducción más silenciosa y agradable.

La Xtronic CVT ofrece una conducción más precisa, silenciosa y confortable (Foto: Nissan)

Tecnología para una conducción más eficiente

Entre las innovaciones también destaca la incorporación del control lógico D-Step y una arquitectura optimizada que incrementa la durabilidad del sistema y mejora su desempeño general. Estos desarrollos permiten que la transmisión responda de forma más inteligente a las condiciones de manejo, ofreciendo una experiencia más refinada sin perder eficiencia.

Con esta nueva generación de la Xtronic CVT, Nissan busca demostrar que las transmisiones continuamente variables han evolucionado significativamente. La estrategia de la marca apunta a dejar atrás las antiguas dudas sobre esta tecnología y posicionarla como una alternativa moderna, eficiente, confortable y confiable para quienes buscan una mejor experiencia de conducción tanto en la ciudad como en viajes de larga distancia.