Diversas organizaciones del sector agropecuario y del transporte en México convocaron a un paro nacional el próximo 6 de abril, en una medida que busca presionar a las autoridades ante una serie de reclamos que consideran urgentes. La protesta, impulsada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), podría incluir bloqueos en rutas clave y afectar la circulación en distintos puntos del país. Según informaron las agrupaciones, el objetivo es visibilizar problemáticas estructurales que impactan tanto en la producción de alimentos como en la logística de distribución. Entre los principales puntos de conflicto se encuentran la inseguridad en carreteras, el aumento de costos operativos y las dificultades para acceder a financiamiento. Desde el sector transportista advierten que las condiciones actuales ponen en riesgo la continuidad de pequeños y medianos operadores. En ese sentido, cuestionan iniciativas de modernización que —según sostienen— terminan beneficiando a grandes empresas en detrimento de los actores más chicos. También reclaman la eliminación de impuestos al combustible, particularmente al diésel, y la implementación de créditos accesibles para renovar sus unidades. Por su parte, los productores agropecuarios exigen medidas para proteger la producción local. Entre sus pedidos figuran la limitación de importaciones de alimentos, el acceso a financiamiento a tasas razonables y una política hídrica que priorice al sector rural frente a la demanda industrial. Aunque no se difundió un listado definitivo de cortes, las organizaciones adelantaron que las protestas podrían concentrarse en corredores clave como las autopistas México-Cuernavaca, México-Querétaro y México-Pachuca. Además, se prevén movilizaciones en carreteras federales de estados como Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Sonora y Sinaloa, así como en puntos fronterizos de Ciudad Juárez. El alcance de la medida genera expectativa tanto en el ámbito económico como en el social, dado que podría afectar el abastecimiento y la movilidad en varias regiones del país si no se alcanza una instancia de diálogo previa con el Gobierno.