El carrito de supermercado es uno de esos inventos que llevan tanto tiempo ahí que nadie se plantea que pueda desaparecer. Se mete la moneda, se hace la compra, se devuelve el carro y se recupera la moneda. Así desde los años noventa.

Ahora, ese ciclo tiene los días contados en dos frentes simultáneos: por un lado, Mercadona está eliminando progresivamente los carritos de cortesía que sus clientes usaban para llevar la compra hasta casa.

Por otro, toda la industria del supermercado está migrando hacia una nueva generación de carritos inteligentes que no necesitan moneda, registran los productos solos y permiten pagar sin pasar por caja.

Los motivos detrás de la desaparición de los carritos metálicos en los supermercados. Shutterstock

Por qué Mercadona está retirando los carritos metálicos

El conflicto salió a la luz cuando un cliente de Mercadona publicó en X que llevaba años haciendo una compra mensual de entre 120 y 150 euros y que hasta ese momento le dejaban un carrito metálico para acercar la compra a su domicilio, situado a dos portales del supermercado. La nueva respuesta del establecimiento fue que ya no podía llevárselo.

La cadena valenciana confirmó la medida directamente en redes sociales con un mensaje que generó miles de reacciones: “Estamos quitando los carros de cortesía de nuestras tiendas y solo estamos dejando los de plástico”. Los carritos de plástico, más pequeños y ligeros, no pueden salir del recinto del establecimiento y no están diseñados para el transporte hasta el domicilio.

La empresa matizó posteriormente que los carritos de cortesía se mantendrán en aquellas tiendas donde las características del aparcamiento lo hagan necesario. Pero la medida general es que los carritos metálicos que los clientes podían llevarse fuera del establecimiento sean retirados de forma progresiva en toda la red de tiendas.

Adiós a los carritos de supermercado tradicionales: así es cómo se verán a partir de ahora. Wanzl

Qué son los carritos inteligentes y cuándo llegarán a España

Más allá de la retirada de los carritos de cortesía, el sector está viviendo una transformación mucho más profunda. Los carritos tradicionales con moneda están destinados a desaparecer en toda la industria, reemplazados por una nueva generación de dispositivos que combinan sensores, cámaras, pantallas táctiles e inteligencia artificial.

La tecnología ya funciona en otros países. Los nuevos carritos inteligentes permiten al cliente añadir productos a la compra sin escanearlos en ninguna caja: los propios sensores del carrito identifican cada artículo en tiempo real, muestran el precio total actualizado en una pantalla integrada y permiten pagar directamente desde el móvil mediante tecnología NFC o código QR al salir del establecimiento.

Intermarché en Francia ya los utiliza con éxito en varios establecimientos. En España, tanto Mercadona como Lidl son señalados por el sector como las cadenas con más posibilidades de incorporar esta tecnología en los próximos años, aunque ninguna de las dos ha confirmado oficialmente una fecha de implantación.

Qué añade la inteligencia artificial a los nuevos carritos

El salto cualitativo no está solo en el pago sin colas. Los carritos más avanzados del mercado, como los de la marca Caper Smart Cart, incorporan pantallas con inteligencia artificial que pueden pesar las frutas directamente en el carrito, recomendar recetas basadas en los productos que el cliente ya ha añadido y ofrecer descuentos personalizados vinculados al historial de compras.

Esa capacidad de recopilación de datos es, precisamente, uno de los puntos más sensibles de la tecnología. Según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) vigente en la Unión Europea, los usuarios tienen derecho a no autorizar la recogida de sus datos de comportamiento, lo que obliga a los supermercados a diseñar sistemas con opciones de opt-out claras.