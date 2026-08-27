Confirmado por las Fuerzas Armadas | Jóvenes de entre 18 y 39 años deberán integrar el Ejército si salen sorteados.

El Servicio Militar Nacional (SMN) permanece vigente en México bajo las disposiciones establecidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Esta obligación se encuentra contemplada en el artículo 5 de la Constitución, por lo que no corresponde a una nueva medida. En este sentido, las autoridades reiteraron que quienes cumplan con las condiciones previstas deberán llevar adelante el trámite correspondiente.

La disposición alcanza a los jóvenes que cumplen 18 años durante el año correspondiente a su clase, pero también contempla a los llamados remisos. Se trata de personas de entre 18 y 39 años que no realizaron el procedimiento en su momento y que deben regularizar su situación.

El requisito rige tanto para los ciudadanos que viven en México como para aquellos que se encuentran en el extranjero, quienes pueden comenzar el proceso a través de los consulados mexicanos.

Las personas que participen en el sorteo del Servicio Militar Nacional serán destinadas a una modalidad de cumplimiento de acuerdo con el resultado que obtengan. Aquellas que sean seleccionadas para quedar encuadradas tendrán que completar el adiestramiento militar básico, mientras que quienes sean asignados a otra modalidad deberán cumplir con las disposiciones determinadas por la SEDENA en cada situación.

Quiénes deben cumplir con el Servicio Militar Nacional

Según las disposiciones de la SEDENA, el Servicio Militar Nacional deben cumplirlo los hombres mexicanos, ya sea por nacimiento o naturalización, que alcancen los 18 años durante el año correspondiente a su generación. La obligación también contempla a los remisos, quienes tienen entre 18 y 39 años y aún no poseen su cartilla militar.

En el caso de las mujeres, la incorporación al Servicio Militar Nacional es de carácter voluntario, por lo que no existe una obligación legal de realizarlo. Por otra parte, los mexicanos que residen en el extranjero también pueden comenzar el trámite para regularizar su situación militar a través de los consulados de México.

En el caso del proceso correspondiente a la Clase 2008, la SEDENA informó que el sorteo se realizará durante noviembre de 2026. Quienes resulten encuadrados en esa instancia deberán realizar su adiestramiento durante 2027, conforme al calendario oficial que establezcan las autoridades militares.

La SEDENA informó que el sorteo se realizará durante noviembre de 2026. ChatGPT

Cómo funciona el sorteo y el adiestramiento militar

El Servicio Militar Nacional se organiza mediante un sistema de bolas de colores, que determina la modalidad bajo la cual cada ciudadano cumplirá con su obligación. La bola blanca corresponde al servicio encuadrado, con asistencia al adiestramiento presencial. En algunos estados también puede utilizarse la bola azul para esta modalidad, mientras que la bola negra deja al ciudadano a disposición, sin necesidad de asistir regularmente a las actividades de instrucción.

El procedimiento completo contempla las etapas de alistamiento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento y liberación. Quienes deban realizar el adiestramiento pueden cumplirlo mediante un esquema interno de tres meses de lunes a viernes o asistir los sábados durante un periodo de seis meses, según la modalidad asignada.

El programa consiste en una instrucción cívico-militar básica, que incluye temas como primeros auxilios, protección civil, civismo y nociones básicas sobre manejo de armamento.

Para qué sirve la cartilla militar liberada

La cartilla del Servicio Militar Nacional es un documento que puede ser solicitado para ingresar a determinadas dependencias gubernamentales, corporaciones policiales, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas o escuelas de formación militar. También puede ser necesaria para realizar algunos trámites relacionados con permisos de portación de armas.

Al mismo tiempo, las autoridades aclaran que no contar con la cartilla liberada no impide realizar diversos trámites civiles, como solicitar un pasaporte, obtener un título universitario o viajar al extranjero. Por ello, la utilidad del documento depende principalmente de los requisitos establecidos para ciertos empleos y procesos específicos.