La penúltima semana de noviembre cierra con los depósitos de dinero para los beneficiarios de uno de los apoyos financieros más reconocidos a nivel nacional: la Pensión para el Bienestar.

La entidad encargada de dispersar los recursos, el Banco del Bienestar, mantiene fijado el calendario de pagos con los detalles de quiénes recibirán en sus cuentas el dinero correspondiente.

¿Cuáles son los depósitos de dinero que realizará el Banco del Bienestar?

El Gobierno de México asiste de diversas maneras a los sectores de la población que se encuentran inmersos en una situación de vulnerabilidad y requieran de un ingreso económico para afrontar sus necesidades.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad? (Foto: Archivo)

Uno de los apoyos por excelencia que integra la lista de Programas del Bienestar, es la Pensión Bienestar que ampara a múltiples sectores de la población, con la asignación bimestral de un monto específico de dinero según la categoría que integren los mexicanos:

Mujeres : 3,000 pesos.

Madres trabajadoras : de 1,650 pesos a 3,720 pesos.

Adultos Mayores : 6,200 pesos.

Personas con discapacidad: 3,200 pesos.

¿Qué requisitos hay que cumplir para cobrar la Pensión Bienestar?

Aquellos habitantes que aún no integren la lista de beneficiarios y quieran recibir cada dos meses los montos de dinero que otorga la Pensión Bienestar, deberán tomar nota de los requisitos necesarios para ser considerados elegibles:

Mujeres

Tener entre 60 y 64 años de edad .

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

Acta de nacimiento legible

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial)

Número telefónico de contacto (celular y de casa)

Monto de dinero que reciben: 3,000 pesos.

Niños y niñas hijos de madres trabajadoras

Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de una niña o niño con discapacidad.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.

Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE , las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones (se excluye de este requisito a los tutores).

En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: desde 1,650 pesos (para niñas y niños recién nacidos y hasta los 4 años) hasta 3,720 pesos (para niñas y niños con discapacidad recién nacidos y hasta los 6 años).

Adultos mayores

Tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del INAPAM ) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

Monto de dinero que cobran: 6,200 pesos.

Personas con discapacidad

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

Tener entre 0 y 64 años (aplica para la gran mayoría de las entidades federativas del país).

Tener hasta 29 años, en caso de residir en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,200 pesos.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar el jueves 20 y viernes 21 de noviembre?

Las transferencias de dinero que realiza el Banco del Bienestar, que corresponden a los apoyos económicos otorgados por la Secretaría del Bienestar, se organizan por orden alfabético.

Esto implica que los mexicanos registrados tendrán una fecha asignada del mes para cobrar su ayuda en función de la primera letra con la que comience su apellido. De esta manera, se depositará el dinero a los beneficiarios que se apelliden de la siguiente manera: