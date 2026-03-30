El Gobierno de México estableció este 30 de marzo como la fecha límite para que miles de personas completen su registro a un programa social que otorga apoyo económico de manera periódica. Se trata de un trámite presencial que, en su última jornada, concentra alta demanda en distintos módulos del país. Quienes no logren inscribirse antes del cierre podrían quedar fuera del padrón en esta etapa, por lo que autoridades pidieron tomar previsiones. El proceso tiene horario definido y requiere cumplir con ciertos requisitos para poder acceder al beneficio. El registro para este programa social concluye este 30 de marzo en punto de las 16:00 horas. Durante este horario, los módulos habilitados en todo el país continuarán recibiendo a las personas interesadas en completar su inscripción. Autoridades recomendaron acudir con anticipación, ya que en las últimas horas suele incrementarse la afluencia. Esto puede generar tiempos de espera más largos, especialmente en zonas con mayor densidad poblacional. El horario es estricto y no habrá prórroga, por lo que quienes no hayan realizado el trámite deben acudir a tiempo para no quedar fuera. Además, el proceso es personal y gratuito, por lo que cualquier cobro debe considerarse un posible fraude. El apoyo refiere a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, un programa del Gobierno de México dirigido a personas que viven con alguna discapacidad y se encuentran en situación de vulnerabilidad. En esta convocatoria, el registro está enfocado en personas de entre un determinado rango de edad, quienes podrán acceder a un apoyo económico bimestral depositado directamente en su cuenta bancaria, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.