La presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Congreso una propuesta de reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación (CFF). El objetivo es que los contribuyentes puedan garantizar sus adeudos sin que la autoridad bloquee automáticamente sus cuentas bancarias. La medida responde a demandas de miles de personas y empresas que enfrentaban congelamientos de recursos mientras disputaban un juicio fiscal. Expertos consideran que la reforma aumentaría la seguridad jurídica y reduciría conflictos con la autoridad fiscal. Actualmente, el SAT puede congelar cuentas bancarias por adeudos pendientes, incluso si el contribuyente impugna la obligación, afectando su liquidez y operaciones normales. La reforma permitiría que las personas y empresas elijan cómo garantizar el pago, como avales, depósitos en garantía o fianzas, eliminando el bloqueo automático de dinero. Esta opción aplicaría mientras se resuelve el juicio fiscal, brindando mayor tranquilidad y protegiendo la economía del contribuyente. Además, busca equilibrar la recaudación con los derechos de quienes disputan adeudos fiscales. Si la reforma avanza, miles de contribuyentes podrían continuar con sus operaciones normales mientras disputan adeudos fiscales. Esto reduciría conflictos legales y disminuiría la presión financiera sobre los afectados. Empresas, en particular, se beneficiarían al poder mantener flujo de caja, pagar proveedores y salarios sin interrupciones. Expertos advierten que la aplicación deberá ser clara para evitar interpretaciones arbitrarias. El cambio también apunta a modernizar la relación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes, fortaleciendo la confianza y la transparencia en los procesos de revisión y cobro de impuestos. La iniciativa de Claudia Sheinbaum ahora debe ser analizada y aprobada por el Congreso, que revisará su alcance y posibles ajustes. Los debates se centrarán en seguridad jurídica, protección del contribuyente y control de la evasión fiscal, mientras las autoridades definirán mecanismos claros para la garantía alternativa. Si se aprueba, la reforma representará un cambio histórico, evitando que el SAT congele cuentas mientras los contribuyentes defienden sus derechos.