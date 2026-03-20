En abril de 2026, los estudiantes que forman parte del programa Beca Benito Juárez recibirán un pago doble correspondiente a dos bimestres acumulados. La decisión fue confirmada por autoridades educativas, quienes explicaron que se trata de una reprogramación de pagos. Este depósito conjunto generó dudas entre los beneficiarios, especialmente sobre quiénes acceden al monto total y por qué se realizó esta modificación. A continuación, todos los detalles clave para entender el alcance de esta medida. El pago doble de la Beca Benito Juárez está dirigido principalmente a estudiantes del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. Este apoyo económico está destinado a alumnos de nivel superior en situación de vulnerabilidad. En abril, los beneficiarios recibirán un total de 3,800 pesos, lo que corresponde a la suma de dos bimestres. Cada uno de estos pagos equivale a 1,900 pesos, monto habitual que se otorga de forma regular. Es importante aclarar, sin embargo, que no todos los programas dentro de las Becas Benito Juárez necesariamente recibirán este ajuste al mismo tiempo. Por eso, es importante que cada estudiante verifique su estatus particular dentro del sistema oficial. La entrega se realizará mediante los canales habituales, como la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de realizar trámites adicionales para acceder al dinero. El pago doble responde a una reprogramación del calendario oficial para garantizar la continuidad de los apoyos. Este tipo de ajustes suele deberse a cuestiones operativas o administrativas. Al acumular dos bimestres, se evitan retrasos en los depósitos y los estudiantes reciben su dinero en tiempo. No es un pago extra, sino un adelanto, por lo que el monto anual no se modifica. Para confirmar si recibirás los 3,800 pesos, debes revisar tu estatus en la plataforma oficial, donde se indica si tu pago está incluido. También puedes consultar el Buscador de Estatus para ver fechas y montos. Otra opción es seguir los avisos oficiales del programa en canales institucionales. Si tienes dudas, puedes acudir a módulos de atención o contactar a la Coordinación de Becas.