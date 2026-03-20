En México, el derecho a vacaciones está regulado por la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece cuándo y cómo los trabajadores pueden disfrutar de este beneficio. Se trata de una prestación básica que forma parte de las condiciones mínimas de trabajo. A pesar de su importancia, muchas personas desconocen desde qué momento pueden acceder a sus días de descanso. Por eso, autoridades laborales refuerzan la difusión de este derecho para promover un empleo digno y seguro. Según la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores pueden disfrutar de sus vacaciones una vez cumplido un año de servicio, y el empleador está obligado a otorgarlas. Este derecho no es opcional ni puede sustituirse por un pago, salvo excepciones previstas por la ley. El periodo vacacional debe aprovecharse dentro de los seis meses posteriores al cumplimiento del año laboral, evitando que se postergue. La finalidad es proteger la salud física y mental del trabajador y garantizar un equilibrio entre la vida laboral y personal. La LFT establece un mínimo de días de vacaciones que aumenta conforme crece la antigüedad del trabajador. Tras la reforma laboral, el periodo inicial es mayor al otorgado anteriormente. Con los años, los días de descanso se incrementan de manera progresiva, reconociendo la experiencia y permanencia del empleado. El cálculo debe respetar lo que marca la ley y no puede ser inferior al mínimo establecido. Este esquema busca mejorar las condiciones laborales y fomentar la permanencia en el empleo formal, asegurando beneficios proporcionales a la trayectoria del trabajador. Si un trabajador no recibe sus vacaciones en el tiempo correspondiente, puede acudir a instancias laborales para hacer valer su derecho, ya que la ley protege a los empleados en estos casos. Primero se recomienda dialogar con el empleador para resolver la situación; si no hay respuesta, se puede presentar una queja formal. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ofrece orientación y apoyo, garantizando el cumplimiento de la normativa laboral. Conocer y ejercer este derecho es clave para asegurar un entorno de trabajo digno y seguro en México.