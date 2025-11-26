Los últimos dos depósitos del año de la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores tienen a miles de beneficiarios atentos, sobre todo quienes buscan saber si cobrarán su dinero a fines del corriente mes.

En este sentido, el Banco del Bienestar mantiene fijado el calendario de pagos en su cuenta oficial de X con las últimas dos fechas de dispersión de recursos para quienes aún no hayan visto acreditado el dinero en sus cuentas bancarias.

Con el 2025 llegando a su fin, quienes aún no formen parte de este apoyo económico y quieran integrar la lista de beneficiarios para el próximo año, deberán tomar nota de todos los requisitos necesario.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la Pensión Bienestar?

La Pensión para el Bienestar forma parte de una larga lista de programas sociales que otorga la Secretaría del Bienestar a los sectores de la población mexicana que presenten mayores necesidades, tales como los adultos mayores.

¿Quiénes son los últimos jubilados que cobrarán la Pensión Bienestar? (Foto: Archivo)

En este aspecto, la entidad que lidera Ariadna Montiel Reyes establece una serie de requisitos que son necesarios cumplir según la categoría a la cual se encuentren inscritos:

Adultos mayores

Tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del INAPAM ) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

Monto de dinero que cobran: 6,200 pesos.

¿Cuándo se realizarán los últimos depósitos y quiénes podrán cobrarlos?

Cabe recordar que la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, al igual que el resto de las asistencias económicas que otorga el Gobierno mexicano, se organiza mediante un sistema que distribuye los pagos según el orden alfabético.

Esto implica que cada beneficiario tiene asignada una fecha del calendario para cobrar su asistencia según la letra inicial de su apellido. De esta manera, las últimas transferencias que se realizará

n el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, será para aquellos que se apelliden de la siguiente manera:

Miércoles 26 de noviembre: letras T, U y V.

Jueves 27 de noviembre: letras W, X, Y y Z.