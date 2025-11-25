El Banco del Bienestar se encuentra realizando los últimos depósitos correspondientes a una de las asistencias económicas más requeridas de la República Mexicana: la Pensión para el Bienestar.

En el transcurso del cierre de noviembre, los pensionados que aún no hayan recibido su dinero y quieran saber cómo se realizarán las transferencias deberán atender al calendario de pagos y los requisitos necesarios para cobrar.

Último depósito para jubilados: ¿cuánto dinero recibirán?

Noviembre llega a su fin y con él, los depósitos de la Pensión Bienestar 2025. Durante el transcurso de la última semana del mes, se llevarán a cabo las transferencias de dinero restantes para los beneficiarios que aún no hayan cobrado su dinero.

El Banco del Bienestar realizará los últimos depósitos del año de la Pensión Bienestar. (Foto: Archivo).

La suma de dinero que recibirán por última vez en el año los beneficiarios de esta pensión, asciende a los 6,200 pesos. Se espera que para el 2026, los jubilados puedan ver impactado un aumento en su ingreso bimestral.

¿Qué requisitos hay que cumplir para cobrar la Pensión Bienestar?

En la lista de asistencias sociales que otorga el Gobierno de México a los sectores de la población más vulnerables se destaca sin dudas la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.

Los miembros del sector poblacional de edad más avanzada que quieran saber qué necesitan para cobrar este apoyo, deberán tomar nota de los siguientes requisitos:

Adultos mayores

Tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del INAPAM ) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

Monto de dinero que cobran: 6,200 pesos.

Últimos depósitos de la Pensión Bienestar: ¿quiénes cobran?

El esquema de dispersión de recursos con el cual se rige la Pensión Bienestar, se organiza por orden alfabético. Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro específica del mes según la primera letra con la que comience su apellido.

De esta manera, el calendario de pagos de la segunda semana de noviembre establece depósitos

de dinero para los habitantes que se apelliden con las siguientes letras:

Martes 25 de noviembre: letra S .

Miércoles 26 de noviembre: letras T, U y V.

Jueves 27 de noviembre: letras W, X, Y y Z