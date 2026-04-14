Elon Musk advirtió sobre un posible desequilibrio crítico en el sistema eléctrico mundial por el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial. Según el empresario, la demanda podría superar la capacidad de las infraestructuras actuales, generando una presión sin precedentes sobre la producción y distribución de electricidad. El fundador de Tesla y SpaceX señaló que este proceso no es futuro sino actual: la IA está incrementando el consumo energético a un ritmo que los países no logran acompañar. La advertencia llegó desde uno de los escenarios más influyentes de la industria tecnológica mundial. Elon Musk tomó la palabra en el evento Bosch Connected World y no se guardó nada: a partir de 2025, la producción de energía eléctrica global dejará de ser suficiente para cubrir una demanda que crece a una velocidad sin precedentes históricos. El diagnóstico que ofreció no apunta a un problema lejano ni abstracto. Según su análisis, el consumo energético vinculado con el desarrollo de la Inteligencia Artificial se multiplica por diez cada semestre. No cada año. No cada década. Cada seis meses. Una progresión que pone en jaque no solo a los grandes centros de datos, sino a toda la cadena de suministro eléctrico que sostiene desde hospitales hasta sistemas de transporte. Una curva de crecimiento que, proyectada apenas algunos años hacia adelante, arroja números que resultan difíciles de conciliar con cualquier plan de expansión energética conocido. “La capacidad de cómputo de la inteligencia artificial que se está incorporando aumenta por un factor de diez cada seis meses”, aseguro. Ese crecimiento exponencial trae consigo consecuencias directas. El magnate advirtió que una expansión de esa escala no puede sostenerse de manera indefinida y que existen límites físicos que resultan imposibles de eludir. “Evidentemente, esto no puede continuar a ese ritmo para siempre”, señaló. En ese marco, fue contundente respecto del escenario que se avecina: después de la escasez de componentes, el próximo gran cuello de botella será la energía. “La próxima escasez será de electricidad”, anticipó. El crecimiento exponencial de los sistemas de inteligencia artificial no es solo una cuestión de procesadores. Cada modelo que se entrena, cada consulta que se procesa, cada aplicación que escala a millones de usuarios consume cantidades masivas de energía. La complejidad creciente de los microchips neuronales y la expansión continua de los centros de cómputo están llevando las infraestructuras eléctricas globales a un límite que, hasta hace poco, parecía lejano. A ese problema se suma otro cuello de botella que Elon Musk señaló con precisión: la escasez de componentes críticos para la distribución eléctrica, como transformadores de potencia y reductores de tensión. Elementos sin los cuales la energía, aunque se produzca, no puede llegar a donde se necesita. Una cadena que, si se rompe en cualquier eslabón, paraliza industrias enteras. Frente a este panorama, gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y Amazon ya comenzaron a moverse: buscan alianzas estratégicas para asegurar su abastecimiento energético de largo plazo. Pero para él, los movimientos individuales de las corporaciones no alcanzan. Lo que está en juego no es solo la velocidad a la que avanza la inteligencia artificial. Es el conjunto de la vida moderna. La electricidad no es un commodity más: es la base sobre la que se sostienen la industria, el comercio, la salud pública y la conectividad. Una “sequía eléctrica” sostenida no ralentizaría el progreso tecnológico de forma gradual, sino que podría revertir décadas de desarrollo en un período muy corto. Musk subrayó que ningún país tiene hoy la infraestructura necesaria para absorber el ritmo de crecimiento que la IA impone. La brecha entre lo que el sistema puede producir y distribuir, y lo que la tecnología demanda, se ensancha cada semestre que pasa sin una respuesta estructural a la altura del desafío.