La Secretaría del Bienestar ha dado a conocer el calendario oficial de pagos para el último bimestre del año 2025 de las Pensiones del Bienestar .

Este depósito es el sexto y último del ejercicio fiscal, distribuyéndose de manera bimestral a través de la Tarjeta del Bienestar , asegurando que los beneficiarios accedan a sus recursos sin intermediarios.

Las pensiones comenzaron a dispersarse el pasado 3 de noviembre y continuarán los pagos hasta el 27 del mes; sin embargo, habrá un día donde la actividad bancaria será suspendida, por lo que no se llevarán a cabo los depósitos de programas sociales. Por esta medida se verán afectadas las pensiones de Bienestar para Adultos Mayores, la de Discapacidad, Madres Trabajadoras, Mujeres Bienestar y Sembrando Vida.

Qué día se suspende el pago de Pensiones del Bienestar

A pesar de que el proceso de pago está en marcha, se ha anunciado un día inhábil que afectará el calendario. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha confirmado una pausa operativa en todo el sector financiero mexicano. Esta interrupción en las actividades bancarias se debe a la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana, cuyo día feriado oficial se traslada, conforme a la normativa, lo que impacta directamente en las transferencias electrónicas .

La fecha específica en que las sucursales bancarias suspenderán sus servicios y, por ende, se detendrá la distribución de los apoyos, es el lunes 17 de noviembre de 2025. Los beneficiarios deben tomar nota de esta suspensión, ya que su depósito, de corresponder a esa fecha según la inicial de su apellido, se verá retrasado .

Cuándo se reanudarán los depósitos de Pensiones del Bienestar

Las actividades de depósito y el cronograma se reanudarán sin falta el martes 18 de noviembre, junto con la reactivación completa de las operaciones financieras a nivel nacional.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, ha compartido el cronograma completo de dispersión, que se extiende hasta el 27 de noviembre. Es crucial que los derechohabientes consulten la fecha asignada a su apellido para saber exactamente cuándo estará disponible su recurso. La distribución por letra busca agilizar el proceso y evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar.

Calendario completo de pagos de las Pensiones del Bienestar