Millones de personas en el mundo ya incorporaron la freidora de aire a su cocina diaria, pero todavía circulan muchas dudas sobre cómo usarla correctamente. Una de las preguntas más frecuentes tiene que ver con los materiales que se pueden introducir en la cesta sin comprometer ni la seguridad ni el resultado de la cocción. Y hay una respuesta clara que muchos desconocen. Estos electrodomésticos funcionan mediante la circulación rápida de aire caliente impulsado por un ventilador y una resistencia. Esa corriente de aire es lo que genera el dorado exterior crujiente sin necesidad de aceite. Por eso, cualquier elemento que interrumpa ese flujo puede arruinar el plato y, en ciertos casos, provocar situaciones peligrosas. El papel para hornear y el papel de aluminio parecen aliados naturales de la cocina, pero en una “air fryer” su uso requiere condiciones precisas. En algunos casos, se advierte de forma directa que colocarlos de manera incorrecta puede reducir el rendimiento de cocción o incluso generar un incendio. El riesgo principal no es la chispa, como ocurre en el microondas. A diferencia de ese electrodoméstico, en la freidora de aire el aluminio no produce cortocircuitos porque la cocción se basa en aire caliente en movimiento, no en ondas electromagnéticas. El peligro, en cambio, es físico: si el papel queda suelto o mal sujeto, el ventilador puede aspirarlo y llevarlo hasta la resistencia, donde comenzaría a arder. Sobre la toxicidad, distintos estudios indican que a temperaturas de hasta 200 °C el desprendimiento de partículas de aluminio es bajo y no representa un riesgo significativo para la salud. Sin embargo, los especialistas recomiendan evitar cocinar alimentos ácidos, como tomates o cítricos, directamente sobre papel de aluminio, ya que ese tipo de alimentos favorece el desprendimiento de partículas. Si aún así se quiere usar papel de aluminio o papel de hornear en la Airfryer, existe una forma correcta de hacerlo que minimiza los riesgos: Para quienes buscan facilitar la limpieza sin complicaciones, la alternativa más segura son los moldes de silicona, cerámica o metal diseñados específicamente para freidoras de aire, que no interfieren con la circulación del aire caliente y están pensados para ese uso.