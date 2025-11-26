El Metrobús de la Ciudad de México anunció el cierre temporal de estaciones en tres de sus líneas con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre de 2025.

Las autoridades explicaron que estas tareas no pueden realizarse mientras las estaciones operan con normalidad. Por ese motivo, la suspensión parcial es necesaria para cumplir con los requerimientos técnicos y de seguridad.

De todas formas, se aclaró que los cierres serán escalonados y de corta duración , para afectar a la menos cantidad de pasajeros posible.

Estas son las estaciones que cerrarán parcialmente en el Metrobús de CMDX. Fuente: Shutterstock.

Qué estaciones del Metrobús cerrarán entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre

Si te preguntas qué estaciones del Metrobús estarán cerradas en los próximos días, a continuación, te dejamos una lista:

Línea 3

Deportivo 18 de marzo: 24,25 y 26 de noviembre.

Revolución: 24 y 25 de noviembre.

Nuevo León: 25 y 26 de noviembre.

Euzkaro: 26 y 27 de noviembre.

Doctor Gálvez: 26 y 27 de noviembre.

Plaza de la República: 27 y 28 de noviembre.

La Piedad: 27 y 28 de noviembre.

Línea 2

Iztacalco: del 19 de noviembre hasta el 5 de diciembre.

Rojo Gómez: cierre nocturno del 24 hasta el 28 de noviembre, desde las 22:00 horas.

Línea 5

5 de mayo/ El Coyol: 24 de noviembre.

San Juan de Aragón/Talismán: 25 de noviembre.

Oriente 101/Rio Consulado: 26 de noviembre.

Preparatoria 3/ Río de Guadalupe: 27 de noviembre.

Victoria / Río Santa Coleta: 28 de noviembre.

Rio Consulado / Oriente 101: 1 de diciembre.

Talismán/ San Juan de Aragón: 2 de diciembre.

El Coyol/ 5 de Mayo: 3 de diciembre.

Río Santa Coleta / Victoria: 4 de diciembre.

Río de Guadalupe / Preparatoria 3: 5 de diciembre.

Qué deberán hacer los pasajeros del Metrobús durante el cierre temporal

Las autoridades recomendaron a los usuarios anticipar sus desplazamientos y utilizar estaciones cercanas que puedan servir de alternativa, como las disponibles en el Metro de la Ciudad de México.

¿Cuándo se reestablecerá el servicio?