Si tienes planeado ir a un concierto, obra de teatro, evento deportivo o familiar en México, muy probablemente utilizarás Ticketmaster para comprar tus entradas. Y no es para menos, Ticketmaster México concentra aproximadamente 80% de la venta de boletos de los principales recintos del país. En este sentido, la empresa asegura que México vive una etapa de “expansión sin precedentes”, impulsada por audiencias que son cada vez más activas y por una transformación tecnológica que redefine la experiencia de los fans. Esto ocurre, pese a una marcada tendencia al alza de los precios de conciertos como el de Bruno Mars, que tendrá lugar en diciembre en el Foro GNP. El costo de los boletos para los conciertos del intérprete de “Uptown funk” o “Talking to the moon” llega a un máximo de MXN $10,394, mientras que los boletos de BTS alcanzaron MXN $17,782, en el mismo recinto. La carestía de los boletos no frena el apetito de los fans mexicanos, pues de acuerdo con las Perspectivas 2026 de Ticketmaster, el año pasado más de 2.6 mil artistas, equipos y experiencias utilizaron la plataforma de Ticketmaster para conectar con sus audiencias. “México se ha consolidado como uno de los mercados más dinámicos del entretenimiento en vivo a nivel global. Hoy vemos audiencias masivas, mayor diversidad de eventos y una adopción tecnológica cada vez más acelerada en la forma en que los fans acceden a estas experiencias”, señaló Alejandro Ordaz, director de Marketing de Ticketmaster México. La música continúa siendo el principal motor de la industria. En 2025, este tipo de eventos representó el 52% de los boletos vendidos a través de la plataforma. Le siguieron los eventos deportivos con 28%, mientras que teatro, cultura y experiencias familiares concentraron el 20% restante. La digitalización también se ha convertido en un factor central para atender esta demanda. Según datos de Ticketmaster, el 80% de los boletos emitidos en México durante 2025 fueron digitales, lo que refleja la rápida adopción de herramientas tecnológicas por parte de los fans. El optimismo de Ticketmaster se mantiene pese a las constantes cancelaciones de algunos artistas, particularmente en ciudades como Guadalajara, Jalisco, donde después de la ola de violencia causada por el abatimiento de Nemesio Oseguera, El Mencho, a finales de febrero, se han vuelto un hecho relativamente constante. Las cancelaciones comenzaron con Kali Uchis, pero no se detuvieron ahí. Apenas esta semana, Ocesa, donde Live Nation tiene tres cuartas partes de las acciones, anunció la cancelación del concierto de Jason Mraz. Previo a esto, P!ink, Carolina Ross y el rapero Lucho SSJ anunciaron la cancelación de sus recitales en la Ciudad de Mëxico. Como parte de sus esfuerzos por dar una atención segura a los usuarios, Ticketmaster México mejoró SafeTix, el sistema de boleto digital dinámico de la compañía y que recientemente ha tenido una nueva actualización que incluye mayores capas de seguridad y funcionalidad. Este sistema incorpora nuevos elementos visuales, bloqueo de capturas de pantalla en iOS y Android, información ampliada del evento, Ticket Delay para gestionar la liberación de boletos y códigos dinámicos inteligentes que cambian constantemente para evitar duplicaciones o usos indebidos. Desde su lanzamiento en 2023, se han escaneado más de 27 millones de boletos SafeTix en México, lo que lo posiciona como uno de los sistemas de acceso digital más utilizados en eventos en vivo en el país.