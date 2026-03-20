El próximo 12 de agosto de 2026, la Luna cubrirá por completo el disco solar en uno de los espectáculos astronómicos más extraordinarios que puede presenciar el ser humano. Durante poco más de dos minutos, el día se convertirá en noche en pleno verano del hemisferio norte, y millones de personas tendrán la oportunidad de ser testigos directos de ese instante único en que el cielo se apaga. El fenómeno podrá observarse de forma completa desde Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal, según registros astronómicos citados por plataformas de observación como Time and Date y The Sky Live. Para el resto del planeta, el espectáculo será parcial, pero no por eso menos impresionante. No todos los rincones del mundo vivirán la experiencia con la misma intensidad. Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna cubre por completo el disco del Sol desde ciertas zonas de la Tierra, una etapa denominada totalidad que se produce dentro de una franja específica de visibilidad. En el caso del eclipse de 2026, esa franja recorrerá cinco territorios: Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña porción de Portugal. Entre las ciudades donde el eclipse podrá observarse de forma total se encuentran Reikiavik (Islandia), Nuuk (Groenlandia), Oviedo, Bilbao y A Coruña (España). Quienes estén en Madrid, Barcelona, París, Londres o Berlín también podrán alzar la vista, aunque verán solo una versión parcial del fenómeno: el Sol tapado en parte, pero sin alcanzar esa oscuridad total que detiene el tiempo. La precisión con la que la ciencia puede anticipar estos eventos es asombrosa. El punto de mayor eclipse se ubicará en coordenadas 65° 13′ 24,4″ N en aguas internacionales, donde la fase de totalidad tendrá una duración de 2 minutos y 20 segundos, con el Sol a 26° sobre el horizonte. A escala global, la secuencia del fenómeno se desarrollará de la siguiente manera: el eclipse parcial comenzará a las 15:34:15 UTC, la totalidad iniciará a las 16:58:09 UTC, el máximo del eclipse se alcanzará a las 17:46:06 UTC, y el último rastro del eclipse parcial desaparecerá a las 19:57:57 UTC.