Es mexicano, se convirtió en el hombre más fuerte del mundo y reveló su técnica: “Entrenamiento de 6 horas, descanso de 8 y hasta 6,000 calorías diarias”.

México puede presumir sobre un nuevo orgullo nacional, dado que Raúl “Tayzon” Flores se convirtió en el hombre más fuerte del mundo al ganar el campeonato mundial de strongman en Birmingham, Inglaterra. En ese torneo, fue capaz de levantar impresionantes 511 kilogramos en peso muerto absoluto y superar la marca de Hafþór Björnsson, el atleta ha acaparado las miradas internacionales.

En ese sentido, el deportista admitió en una nota con CNN cuál fue la clave para lograr este hito histórico: “Entrenamiento de 6 horas, descanso de 8 y hasta 6,000 calorías diarias”. De esta manera, sumó más detalles acerca de su preparación y las motivaciones personales

Quién es Raúl “Tayzon” Flores, el mexicano que se convirtió en el hombre más fuerte del mundo

Tayzon Flores es oriundo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y desarrolló toda su carrera deportiva en disciplinas relacionadas al levantamiento de fuerza.

Un dato curioso acerca de su vida tiene que ver con su apodo, dado que guarda un significado sumamente emotivo y personal. Justamente, le rinde homenaje a su fiel perro fallecido, quien lo acompañó durante 11 años desde su etapa escolar hasta la universidad.

Tras su pérdida, el atleta prometió llevar ese nombre a lo más alto a nivel internacional. Este motor psicológico y carga emocional permitieron que el mexicano se mantuviera firme en sus objetivos competitivos dentro del powerlifting y el strongman.

Es mexicano, se convirtió en el hombre más fuerte del mundo y reveló su técnica: “Entrenamiento de 6 horas, descanso de 8 y hasta 6,000 calorías diarias”. Instagram - @tayzonstrongman

¿Cómo es la exigente rutina de entrenamiento y preparación física del atleta?

Sostener un récord mundial exige una disciplina de hierro que el propio levantador detalló en su entrevista. Sobre su dedicación a lo largo de los años, explicó: “Ahorita llevamos 5 años ya dándole de lleno, 5 años de un gran sacrificio... principalmente consta con entrenamientos de 6, 7 horas diarias, este descanso de hasta 8 a 10 horas y trabajar muy bien la mente, meditar antes de entrenar y antes de dormir”.

A esto se suman las dificultades externas superadas en Inglaterra, donde reconoció: “El cambio de clima, el horario, la altitud, o sea, todo esto se juega en contra de nosotros porque pues aparte son 20 horas de viaje y estuvo muy pesado ese asunto”.

La alimentación es otra clave que llevó a Tayzon a ser el hombre más fuerte del mundo

Obtener esa marca única en el mundo también requiere un suministro energético importante. En ese sentido, el atleta mexicano explicó acerca de los requerimientos de su plan alimenticio: “En preparación tengo hasta 6,000 calorías diarias”.

Al ser consultado sobre el desglose de dichos nutrientes, añadió que se compone de: “Proteína y carbohidrato y grasa también”. Asimismo, para prevenir lesiones y cuidar su cuerpo, utilizar sesiones de fisioterapia y quiropráctica cada quince días para recuperarse.

El futuro de Tayzon tras obtener el récord mundial

Hoy en día, el panorama del deportista ha cambiado radicalmente, permitiéndole dedicarse por completo a su pasión y sin la necesidad de complementarlo con otro trabajo. En relación con esto, aclaró: “Ahorita ya, gracias a Dios, ya es mi trabajo, vivimos de esto”.

Con la mirada fija en el futuro y la firme determinación de conservar su corona frente a cualquier retador, Raúl “Tayzon” Flores cerró con una contundente advertencia: “Si hay alguien que quiera quitarme el título, pues yo obviamente lo defendería sí o sí”.