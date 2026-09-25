A sus 51 años, David Beckham, presidente y cofundador del Inter de Miami, ha construido un próspero imperio comercial tras retirarse del futbol profesional en 2013.

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Alianzas mundialistas

Sir David Beckham amarró un jugoso dividendo de u$s 51 millones procedente de sus aceleradas operaciones comerciales, luego de que su trabajo con múltiples marcas en la Copa Mundial de la FIFA llevara sus ganancias a un récord histórico el año pasado.

Beckham fue una figura constante en los partidos del Mundial de futbol en Norteamérica durante el verano: asistió en persona a varios encuentros y apareció en televisión como embajador de marcas como Bank of America, McDonald’s, Verizon y Lay’s (de PepsiCo).

El exfutbolista protagonizó cerca de una docena de campañas publicitarias distintas a lo largo de un torneo que jugó por última vez hace dos décadas.

La gran mayoría fueron acuerdos multianuales con marcas y no contratos publicitarios aislados a corto plazo, de acuerdo con fuentes cercanas a sus operaciones, lo que refleja sus ambiciones de consolidar una empresa sostenible.

DRJB Holdings, la matriz del negocio de marca de Beckham, anunciará esta semana que sus ingresos crecieron una quinta parte hasta alcanzar la cifra récord de u$s 110.5 millones en 2025, frente a los 92.3 millones de 2024. Las utilidades antes de impuestos también alcanzaron un máximo histórico de u$s 65.7 millones, un incremento del 46% respecto al año anterior.

Durante los 12 meses previos al cierre de 2025, se repartieron dividendos ordinarios por u$s 51.1 millones entre los accionistas de la empresa, una cifra ligeramente inferior a los 53 millones pagados el año previo. Beckham posee el 45% del grupo, tras vender la parte restante en 2022 a Authentic Brands Group por 200 millones de libras.

Dividendos extraordinarios

El registro del archivo mercantil (Companies House) muestra que este año, con la celebración del Mundial, se pagaron u$s 61.6 millones adicionales en dividendos extraordinarios. Con esto, la parte correspondiente a Beckham sumó alrededor de $51 millones de dólares en total. Personas cercanas al grupo señalan que se espera que los resultados financieros de este año muestren un crecimiento similar en los ingresos.

A sus 51 años, el astro británico ha construido un próspero imperio comercial tras retirarse del futbol profesional en 2013. A diferencia de muchos de sus excompañeros, prefirió hacerse a un lado del análisis deportivo para enfocarse en levantar una operación comercial y mediática centrada en él mismo como marca global.

Su marca está muy consolidada en Estados Unidos, donde encabeza anuncios para Lay’s y Home Depot, mientras que un reciente documental en Netflix y su fuerte presencia en redes sociales le han permitido conectar con audiencias más jóvenes que nunca lo vieron jugar.

Beckham llegó al LA Galaxy en 2007, convirtiéndose en el pionero de una ola de superestrellas veteranas que más tarde siguieron sus pasos rumbo a la Major League Soccer (MLS), la principal liga profesional de fútbol masculino en EE. UU. y Canadá.

Alianzas mundialistas

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, DRJB Holdings cerró nuevas alianzas comerciales, incluyendo un acuerdo multianual con Bank of America, en el cual Beckham se desempeña como embajador de su programa deportivo global.

Durante este periodo, Beckham también lanzó colecciones de ropa masculina con Hugo Boss, nuevas líneas para David Beckham Eyewear junto a Safilo y una edición limitada de tachones Predator con Adidas.

Además, concretó un nuevo acuerdo para Beckham & Friends Live, un show transmitido en vivo por Paramount+ a la par de la UEFA Champions League. Asimismo, ha entrado como inversionista en diversos negocios, como IM8 (una marca de suplementos de la que es cofundador) y BeeUp (empresa dedicada a botanas de fruta a base de miel).

La participación de Beckham en DRJB Holdings se gestiona a través de Footwork Productions, firma que también posee su inversión en el equipo de fútbol Inter Miami. El club —donde el exfutbolista ostenta cerca del 25% de las acciones— inauguró en abril de 2026 su nuevo inmueble, el Nu Stadium en Miami Freedom Park, con capacidad para 26,700 espectadores.

DRJB Holdings es la compañía tenedora de DB Ventures Limited, un grupo de marketing global que respalda la marca David Beckham, así como de Studio 99 Group, la productora responsable del documental Beckham en Netflix y de gran parte de los comerciales que él mismo protagoniza.

Corey Salter, director ejecutivo de entretenimiento en Authentic (socio mayoritario de DRJB Holdings), afirmó que el desempeño financiero “demuestra una vez más por qué David Beckham es una de las marcas globales más poderosas en el deporte, el estilo de vida, el entretenimiento y mucho más”.