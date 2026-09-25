Línea 3 del Metro CDMX: así será la renovación integral con 45 nuevos trenes y un 30% más de capacidad de transporte.

La Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México se encuentra ante uno de los proyectos de modernización y transformación más ambiciosos e importantes de su historia. Este corredor estratégico, que conecta cotidianamente las terminales de Indios Verdes con Universidad , requiere una intervención profunda debido al desgaste acumulado tras décadas de operación ininterrumpida.

Con el fin de optimizar el servicio, el Gobierno capitalino y el Fideicomiso Público de Administración y Pago (FICO) ya seleccionaron a la empresa encargada de ejecutar esta coinversión histórica que promete revolucionar la movilidad de millones de usuarios en la capital del país.

¿Quién ganó la licitación y cómo fue el proceso de selección?

De acuerdo con la información difundida en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la empresa seleccionada para desarrollar la modernización integral fue Mota-Engil México, S.A.P.I. de C.V.

El proceso de selección formal arrancó con la convocatoria por parte de CDMX, atrayendo a 11 interesados iniciales, de los cuales solo dos presentaron propuestas formales.

Mota-Engil obtuvo una calificación global de 90.44 puntos, destacando con la máxima puntuación económica (100 puntos) y superando a la oferta de ICA Constructora con un costo aproximado 43% menor, fijando un acumulado de pagos de 25 mil 180.4 millones de pesos.

Línea 3 del Metro CDMX: así será la renovación integral con 45 nuevos trenes y un 30% más de capacidad de transporte. X - @MetroCDMX

¿Qué trabajos de renovación y tecnología se aplicarán en la línea?

La intervención integral planeada para las 21 estaciones y los más de 21 kilómetros de extensión de la ruta abarca múltiples áreas críticas:

Material rodante : incorporación de 45 trenes nuevos, lo que incrementará cerca de un 30% la capacidad de transporte.

Infraestructura de vías : sustitución total de vías y rehabilitación física de túneles, cajones y estaciones (mejorando accesibilidad y funcionamiento).

Sistemas eléctricos : modernización completa de las redes de alta, media y baja tensión.

Señalización y control: adopción de un moderno sistema de control de trenes basado en comunicaciones (CBTC), permitiendo administrar la circulación en tiempo real y reducir los intervalos operativos a unos 100 segundos.

¿Cuándo empezarán las obras y qué pasará con el servicio?

Durante 2026 no se contempla un cierre total de estaciones ni interrupciones masivas en la operación del servicio por este proyecto, ya que el año actual se destina a la formalización administrativa, registros financieros y presupuestales ante el Congreso de la CDMX.

Las obras físicas principales están programadas para arrancar formalmente a lo largo de 2027. El Gobierno capitalino tiene previsto que la ejecución se realice de manera escalonada para mitigar las afectaciones a los usuarios y mantener activa la movilidad de Indios Verdes a Universidad el mayor tiempo posible.