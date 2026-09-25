En el Estado de México existen casos en los que los trámites relacionados con la escrituración de una vivienda quedaron inconclusos después de que la persona titular de la notaría falleciera, renunciara o fuera revocada.

Para atender este tipo de situaciones, el Gobierno del Estado de México cuenta durante 2026 con el “Programa de Regularización de Viviendas de Interés Social, Social Progresiva, Popular y Media”, según las reglas de operación publicadas en la Gaceta del Gobierno estatal.

El acuerdo establece que el programa se ejecuta durante el ejercicio fiscal actual y contempla determinados trámites que quedaron inconclusos ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) por situaciones relacionadas con las notarías.

Las reglas contemplan operaciones vinculadas con créditos de INFONAVIT y FOVISSSTE, entre otros supuestos, y prevén alternativas notariales y, cuando corresponde, judiciales para avanzar con la regularización.

¿Dónde pueden acudir quienes tienen el trámite de escrituración pendiente?

Las personas que consideren que su caso puede estar comprendido en el programa por un trámite de escritura que quedó pendiente pueden acudir a la Dirección General de Procedimientos y Asuntos Notariales del Estado de México para que se revise la situación del expediente.

El programa está dirigido a determinados procedimientos que quedaron inconclusos ante el IFREM debido al fallecimiento, renuncia o revocación del notario que intervenía en el trámite. Entre las operaciones contempladas se encuentran la cancelación de hipotecas y actos de compraventa o transmisión de propiedad relacionados con créditos hipotecarios.

Para atender las escrituras pendientes, el Gobierno del Estado de México cuenta durante 2026 con el “Programa de Regularización de Viviendas de Interés Social, Social Progresiva, Popular y Media”. ChatGPT

El alcance está vinculado con viviendas de interés social, social progresiva, popular y media, y las reglas contemplan casos relacionados con créditos de INFONAVIT y FOVISSSTE, además de otros supuestos previstos por la normativa.

¿Cómo saber si una casa ya tiene escrituras registradas?

Antes de iniciar un trámite de regularización también es posible consultar la situación registral de un inmueble ante el IFREM. El organismo permite solicitar información sobre los antecedentes registrales de una propiedad y verificar los actos que aparecen inscritos.

Para realizar una búsqueda pueden utilizarse datos como el folio real electrónico, información del propietario, ubicación del inmueble y otros elementos que permitan identificar la propiedad. En determinados casos también pueden emplearse datos catastrales o referencias de la escritura.

Esta consulta permite conocer los antecedentes que existen en el registro y verificar, entre otros aspectos, si aparecen gravámenes o limitaciones sobre el inmueble. La documentación disponible dependerá de los antecedentes registrales de cada propiedad.

¿Desde cuándo está vigente el programa?

El programa de regularización tiene como antecedente normativo el Decreto número 240, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 17 de diciembre de 2025. En particular, su artículo Sexto sirve de fundamento para las reglas de operación que posteriormente fueron emitidas por la Consejería Jurídica.

Posteriormente, el 5 de marzo del año corriente se publicaron las reglas de operación específicas del “Programa de Regularización de Viviendas de Interés Social, Social Progresiva, Popular y Media”. Estas reglas establecen cómo se ejecuta el programa durante el ejercicio fiscal 2026 y determinan los supuestos y procedimientos aplicables.

Las reglas establecen mecanismos para atender determinados expedientes de viviendas cuyos trámites quedaron inconclusos por situaciones relacionadas con el notario responsable. Las personas con un crédito de INFONAVIT o FOVISSSTE que se encuentren en los supuestos previstos por el programa pueden solicitar que su caso sea revisado por las autoridades correspondientes para determinar si está comprendido dentro de la regulación.