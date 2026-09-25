Víctor Valverde, cantante y compositor de corridos de 21 años, resultó herido de bala en un brazo durante el ataque armado registrado la noche del jueves 24 de septiembre en el restaurante TaiPak, ubicado en el sector Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa. El hecho dejó una persona muerta y seis heridas, entre ellas el joven artista.

El episodio ocurrió mientras Valverde atravesaba una etapa de crecimiento dentro de la música mexicana. En los últimos años, el cantante consiguió llevar una de sus canciones más conocidas a las listas de Billboard, además de acumular cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales.

La canción que impulsó su carrera fue “El Mayor de los Ranas”, una colaboración con JR Torres publicada en 2024. El tema alcanzó el número 18 de Hot Latin Songs de Billboard, además de ingresar en otras listas de la publicación estadounidense.

Quién es Víctor Valverde y cómo comenzó su carrera musical

Víctor Valverde nació en El Dorado, Sinaloa, y creció en Culiacán. Durante su adolescencia comenzó a acercarse a la guitarra de manera autodidacta y aprendió a tocar con ayuda de amigos, tutoriales en internet y práctica constante, de acuerdo con la biografía que acompaña su perfil musical.

Durante sus primeros años formó pequeños proyectos musicales con compañeros de escuela. Con el tiempo comenzó a publicar canciones y videos en redes sociales y plataformas digitales, hasta decidir dedicarse de lleno a la música.

Su propuesta se ubica dentro de la música mexicana y los corridos, con influencias de artistas de distintas generaciones del género. Entre los músicos que ha mencionado como referentes aparecen Chalino Sánchez, Los Canelos de Durango, Los Cadetes y Sergio Vega.

La canción de Víctor Valverde que llegó a Billboard

El mayor impulso para la carrera de Valverde llegó con “El Mayor de los Ranas”, canción que grabó junto a JR Torres y que fue publicada en septiembre de 2024. La canción también cuenta con una versión en vivo junto a Grupo Marca Registrada, publicada en febrero de 2025.

El éxito del tema trascendió las plataformas digitales. Billboard incluyó a Valverde entre sus 26 artistas latinos para tener en la mira en 2026 y señaló que “El Mayor de los Ranas” llegó al número 18 de Hot Latin Songs, al número 86 de Global Excl. U.S. y al número 97 del Billboard Global 200.

Instagram oficial de Víctor Valverde

La canción también acumuló cientos de millones de reproducciones en Spotify. Los registros disponibles de la plataforma muestran además que la versión original y la versión en vivo se encuentran entre las canciones más escuchadas de su catálogo.

Qué otras canciones tiene Víctor Valverde

Después del éxito de “El Mayor de los Ranas”, Valverde continuó publicando canciones y colaboraciones dentro de la música mexicana. Entre sus temas más conocidos aparecen “Subí a la Blindada”, “Mamoncita”, “Infiltrados”, “YMVP”, “Estoy Carita” y “Véngame A Ver”.

Su catálogo también incluye trabajos con otros artistas del regional mexicano. Spotify registra, entre sus colaboraciones, canciones junto a Grupo Marca Registrada, JR Torres, Jaziel Avilez y Efecto SR, entre otros intérpretes.

En diciembre de 2025, Rolling Stone en Español describió a Valverde como una de las voces emergentes de la nueva música mexicana y destacó el impacto que había conseguido con “El Mayor de los Ranas”, que para entonces llevaba 19 semanas consecutivas en las listas de Billboard.

Víctor Valverde resultó herido en un ataque en Culiacán

La noche del 24 de septiembre de 2026, el cantante se encontraba en el restaurante TaiPak, en el sector Tres Ríos de Culiacán, cuando se registró un ataque armado dentro del establecimiento. El hecho dejó una persona muerta y seis heridas, de acuerdo con los reportes publicados tras la agresión.

Valverde recibió un impacto de bala en uno de sus brazos y fue trasladado para recibir atención médica. En las horas posteriores al ataque circularon versiones en redes sociales que incluso señalaban que el cantante había muerto, pero reportes posteriores indicaron que se encontraba con vida y había resultado herido.

Horas antes de la agresión, el propio Valverde había compartido en Instagram una historia en la que interpretaba fragmentos de “Algobierno”, uno de sus lanzamientos más recientes. La publicación fue realizada el mismo día del ataque.