El misterio del Arca de Noé: inician excavaciones en Turquía para investigar el sitio que podría contener esta famosa estructura.

El monte Ararat es conocido por ser el último lugar donde el Arca de Noé se detuvo tras el diluvio universal, según la Biblia. Ahora bien, la ciencia vuelve a poner la mira en la región tras confirmarse que científicos y arqueólogos han dado luz verde a nuevas perforaciones mecánicas en la misteriosa Formación Durupınar.

Este paraje, situado al este de Turquía, lleva décadas generando intensos debates internacionales debido a su silueta ovalada, la cual guarda proporciones sorprendentemente similares a las descritas en los textos sagrados.

El misterio del Arca de Noé: inician excavaciones en Turquía para investigar el sitio que podría contener esta famosa estructura. Organización Noah's Ark Scans

¿Hallan el Arca de Noé? El lugar exacto de las excavaciones

Los trabajos de campo se centran de forma exclusiva en la conocida como Formación Durupınar, un relieve ubicado a unos 29 kilómetros al sur del monte Ararat, en territorio turco.

Según los detalles difundidos por el sitio Noah’s Ark Scans, este sitio no es nuevo para la ciencia, ya que fue identificado inicialmente en 1959.

Debido a su singularidad y al valor histórico que le atribuyen ciertos sectores, el gobierno de Turquía declaró la zona como un sitio natural protegido en 1989, lo que implica que cualquier intervención en el subsuelo requiere permisos gubernamentales sumamente estrictos que acaban de ser autorizados.

¿Cómo es la investigación que busca resolver el mito del Arca de Noé?

La campaña científica actual está encabezada por el arqueólogo Dr. Cenker Atila, procedente de la Universidad Sivas Cumhuriyet de Turquía, en colaboración estrecha con investigadores internacionales y expertos en tecnología de subsuelo como Andrew Jones, según los reportes emitidos en comunicados oficiales a través de plataformas como GlobeNewswire.

Es importante destacar que, de acuerdo con las fuentes académicas e institucionales, no existe hasta el momento ningún comunicado oficial que confirme el descubrimiento del Arca . Las universidades involucradas, incluyendo en años previos a la Universidad Técnica de Estambul (ITU), aclaran que el propósito del proyecto es puramente investigativo: extraer muestras físicas para cotejar los datos digitales previos.

El misterio del Arca de Noé: inician excavaciones en Turquía para investigar el sitio que podría contener esta famosa estructura. Organización Noah's Ark Scans

¿Qué tecnología se utilizó y por qué sospechan que hay una estructura oculta?

El principal motor detrás de estas perforaciones son los análisis avanzados realizados con radares de penetración terrestre y escaneos de subsuelo. Estos dispositivos tecnológicos revelaron la existencia de patrones angulares, supuestas alineaciones internas y espacios huecos a varios metros de profundidad.

Los defensores de la teoría del arca señalan que las dimensiones subterráneas guardan una similitud notable con los 157 metros de longitud descritos en el Génesis para el Arca de Noé. Gracias a esta tecnología, los expertos decidieron iniciar la extracción de núcleos de tierra y roca de hasta 18 metros de profundidad para analizar en laboratorio los materiales exactos que componen el terreno.

¿Cuál es la postura de la comunidad científica y qué pasará próximamente?

A pesar del entusiasmo generado por los escaneos subterráneos, gran parte de la comunidad geológica e historiadores internacionales mantienen una postura de fuerte escepticismo. Los especialistas en geología sostienen firmemente que la silueta en forma de barco es el resultado natural de procesos erosivos sobre un terreno compuesto por caliza y arcilla volcánica, argumentando que la forma visual no constituye una prueba científica concluyente.

En los próximos meses, los cilindros de roca extraídos serán sometidos a rigurosos análisis químicos y físicos para determinar la naturaleza de los materiales. Solo los resultados de estos análisis de laboratorio podrán aclarar de una vez por todas si la Formación Durupınar oculta una estructura artificial o si es simplemente un capricho de la naturaleza.