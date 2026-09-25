Científicos dan nuevos pasos para descifrar el código da Vinci: la clave estaría en las pertenencias del inventor italiano.

El misterio que envuelve la vida de Leonardo da Vinci podría estar un paso más cerca de resolverse. Un innovador estudio liderado por científicos ha abierto una ventana sin precedentes a la biología del célebre inventor italiano.

Vale destacar que el “Código da Vinci” es el conjunto de misterios biológicos, genéticos y creativos que dejó el polímata italiano y que la ciencia actual intenta descifrar. Ahora bien, utilizando documentos históricos y obras de arte asociadas al genio, investigadores internacionales buscan pistas definitivas sobre el ADN y los rastros biológicos del gran polímata del Renacimiento.

¿Cómo pueden los objetos antiguos revelar información genética?

La clave de este método radica en la naturaleza de los materiales que da Vinci utilizó y manipuló a lo largo de su vida. El papel, los lienzos y los pergaminos actúan com o verdaderas cápsulas del tiempo biológicas.

Al ser porosos, absorben de manera natural diminutos rastros dejados por el contacto humano hace siglos, tales como células de la piel, sudor y aceites corporales. Según detalla el preprint publicado en bioRxiv por el Leonardo DNA Project, este sistema de muestreo no invasivo permite recolectar muestras valiosas sin dañar el patrimonio cultural.

¿Qué papel juega el microbioma en el análisis de las obras?

Curiosamente, el análisis detallado demuestra que alrededor del 99% del material genético extraído de estas piezas no es humano. En su lugar, pertenece a comunidades microbianas formadas por bacterias, hongos y restos vegetales, como polen o materiales procedentes de los antiguos talleres.

Científicos dan nuevos pasos para descifrar el código da Vinci: la clave estaría en las pertenencias del inventor italiano. Shutterstock

Este “bioma compuesto” no solo refleja la historia ambiental y los lugares por los que transitó el objeto a lo largo de los siglos, sino que también ayuda a contextualizar y proteger los frágiles rastros de ADN antiguo que los especialistas intentan aislar con máxima precisión.

¿Qué han descubierto los investigadores sobre el cromosoma Y?

Uno de los avances más destacados del trabajo científico consiste en el análisis de marcadores específicos en el cromosoma Y, los cuales se heredan estrictamente por línea masculina. Al examinar cartas y dibujos firmados o atribuidos al polímata, los expertos buscaron patrones coincidentes.

Al contrastar estas trazas con el árbol genealógico reconstruido de descendientes vivos de la familia, el equipo detectó firmas genéticas preliminares prometedoras, como el haplogrupo E1b1, abriendo un camino pionero para vincular biológicamente al autor con su legado histórico.

¿Se puede confirmar la autenticidad de las piezas con esta técnica?

Aunque los propios autores del estudio piden prudencia y advierten que se trata de indicios preliminares, dado que múltiples manos pudieron manipular los documentos y obras a lo largo de los siglos, las implicaciones son enormes.

Este enfoque abre una puerta revolucionaria para la historia del arte y la ciencia. La posibilidad de combinar la genética molecular con el análisis documental redefine las herramientas disponibles para estudiar a los grandes mitos de la historia humana.