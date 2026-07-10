¿El príncipe Harry volvió a la realeza? El inesperado encuentro con Carlos III y Meghan reaviva las especulaciones

En esta noticia EL príncipe Harry de nuevo en tierras de la Corona Británica ¿volverá a sus funciones rales?

Los reyes británicos Carlos III y Camila recibieron este viernes al príncipe Harry, su esposa, Meghan Markle, y los dos hijos de ambos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, en la residencia real de Highgrove, en el suroeste de Inglaterra, informa la agencia británica PA.

Se trata de la primera vez que el monarca ve a sus nietos desde una reunión privada en 2022, durante el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, y no veía a su hijo menor desde un breve encuentro en el palacio londinense de Clarence House en septiembre del año pasado.

La relación entre el príncipe Harry y Meghan Markle ha causado conflictos en la Corona .

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El príncipe Harry llegó el lunes al Reino Unido para participar en varios actos relacionados con los Juegos Invictus, que fundó en 2014 para militares heridos en combate, y había dudas de si su familia se reuniría con él en algún momento de la visita desde Estados Unidos, donde residen desde 2020.

Si bien en un principio planeaban viajar todos juntos, el duque de Sussex cambió sus planes a última hora, tras conocer que las autoridades británicas no habían aprobado su petición de recibir escolta policial oficial.

De momento se desconocen los detalles de la cita familiar en Highgrove, que supone un punto de inflexión tras un periodo de relaciones familiares tensas provocado por la decisión de Enrique y Meghan de distanciarse de la monarquía para construir su vida en California.

El reencuentro de los reyes con los cuatro era muy esperado, más cuando el soberano está en tratamiento oncológico desde que en febrero de 2024 reveló que padecía un cáncer no especificado.

Por ahora se desconoce si los duques de Sussex y sus hijos se encontrarán también con el príncipe Guillermo, heredero al trono, y su familia, dado que, según los medios, la relación entre los dos hermanos sigue siendo tirante.

Fuente: EFE