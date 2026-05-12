Con mayo avanzado y el verano a la vista, el ciclo escolar 2025-2026 todavía guarda varias sorpresas en el calendario oficial. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó una serie de días inhábiles que, combinados con fines de semana, generan puentes estratégicos para estudiantes de educación básica en todo el país. En total, habrá seis días sin clases, que se distribuyen entre mayo y junio antes del cierre definitivo. La fecha más importante del mes cae el 15 de mayo, cuando se conmemora el Día del Maestro y la Maestra. El organismo público lo reconoce como día inhábil en el calendario oficial, lo que implica la suspensión total de actividades en todos los niveles de educación básica del país. Este año, el 15 de mayo cae en viernes, lo que lo convierte automáticamente en un puente de tres días corridos: viernes, sábado y domingo. Se trata del primer bloque de descanso destacado que resta en el ciclo escolar y uno de los más esperados por alumnos y familias. Quienes aún no tenían esta fecha marcada en el calendario, ya tienen motivo para hacerlo. El segundo bloque de descanso llega en junio, cuando el viernes 26 se realiza el segundo y último Consejo Técnico Escolar (CTE) del año. En esas jornadas, los docentes se abocan a tareas de planificación, evaluación interna y trabajo institucional, por lo que los alumnos no concurren a clases. Al caer en viernes, el CTE genera otro puente de tres días: viernes, sábado y domingo. Este tipo de jornadas forman parte del calendario oficial y no requieren confirmación adicional por parte de las autoridades educativas. Están establecidas desde el inicio del ciclo y se cumplen en todas las escuelas de educación básica del sistema público. Aunque el cierre oficial del ciclo escolar 2025-2026 está fijado para el 15 de julio de 2026, los alumnos dejarán de tener clases tradicionales varios días antes. El calendario de fin de ciclo se organiza en etapas: primero, la carga y validación de calificaciones por parte de los docentes; luego, la comunicación oficial de resultados a estudiantes y familias; y finalmente, los trámites administrativos como entrega de documentación y firma de actas. En síntesis, estos son los seis días sin clases confirmados de aquí al cierre del ciclo escolar: Además, queda pendiente de confirmación oficial si la SEP establecerá días inhábiles adicionales en junio por los partidos de la selección mexicana durante el Mundial de Fútbol 2026, que arranca el 11 de ese mes con México como país anfitrión.