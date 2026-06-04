Este jueves, 4 de junio de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.4397 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.44%.

En la última semana, el Dólar canadiense retrocedió -0.94% y en el último año acumula una caída mayor de -7.47%, lo que sugiere una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

tras una caída inicial, el dólar canadiense encadenó cinco jornadas de avance y luego cuatro de retroceso, finalizando el período prácticamente sin cambios, con volatilidad y giro de tendencia a mitad de tramo.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.51%, lo que es considerablemente inferior a su volatilidad anual del 7.52%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor respecto a variaciones anteriores. Este movimiento se puede atribuir a ciertos factores económicos favorables que han influido en la confianza de los inversores.

En contraste, si se observara un -1 negativo, significaría que la moneda estaría experimentando una tendencia a la baja, lo que podría generar inquietud en el mercado. Sin embargo, la tendencia al alza sugiere un fortalecimiento en la economía canadiense que podría traer ventajas a largo plazo.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.4 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.