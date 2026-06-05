En esta noticia Abren centro de ciberseguridad con IA

En materia de ciberseguridad, México enfrenta un doble reto. Por una parte, es el segundo país de América Latina que recibe más ciberataques, al tiempo que enfrenta una falta de talento suficiente para atender la ciberseguridad, comentó Edwin Medina, director de Ciberseguridad de KIO IT Services.

Los hackers se mantienen al acecho con nuevos engaños que están dirigidos a teléfonos celulares.

Además, de acuerdo con el reporte State of Identity Security 2026 de Sophos, 83.3% de las organizaciones mexicanas sufrió al menos un incidente relacionado con identidades durante el último año, colocándose como el segundo país más afectado del estudio, solo detrás de Suiza.

El dato coloca a México muy por encima del promedio global (70.9%) y refleja cómo el robo de contraseñas, cuentas comprometidas y accesos automatizados se han convertido en una de las principales puertas de entrada para ransomware, robo de información y fraude financiero.

A esto se suman los casos en los que los hackers han vulnerado instituciones gubernamentales como Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto Nacional Electoral y hasta el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por otra parte, Edwin Medina dijo en conferencia de prensa que la falta de talento se debe a que no existe la capacitación adecuada.

En este sentido, una de las formas que tiene la empresa para solventar el déficit de personal es captar talento recién egresado de las universidades y capacitarlos para que respondan a las necesidades del mercado.

“Captamos recién egresados de las escuelas que reciben un entrenamiento inicial, se les habilita en capacidades, hay acuerdos con universidades, de hecho ya hay universidades que están liberando carreras orientadas a ciberseguridad de forma específica. Ese es un mecanismo y damos entrenamientos de upskill y reskill, es decir, tomamos el talento existente y lo reentrenanmos para desarrollar este tipo de capacidades”, aseguró.

Abren centro de ciberseguridad con IA

Para impulsar la prevención de ciberseguridad, KIO IT Services inauguró The ROCK, un nuevo modelo operativo de ciberseguridad diseñado para dar solución a una realidad que ya transformó el entorno empresarial: ataques más rápidos, automatizados, sofisticados y cada vez más impulsados por inteligencia artificial.

“Hoy la ciberseguridad ya no puede entenderse como una función reactiva ni como una responsabilidad exclusiva del área de tecnología. Un incidente puede detener operaciones, afectar ingresos, comprometer información crítica y dañar la confianza de clientes, aliados e inversionistas. Con The ROCK ayudamos a las organizaciones a anticiparse, actuar con mayor velocidad y sostener su operación incluso en escenarios de alta presión”, señaló Bruno Juanes, CEO de KIO IT Services.

La urgencia de evolucionar los modelos de defensa es clara. De acuerdo con el CrowdStrike 2026 Global Threat Report, el tiempo promedio que tarda un hacker desde el acceso inicial hasta la vulneración del sistema bajó a 29 minutos en 2025, debido al uso de inteligencia artificial.

Sin embargo, el caso más rápido registrado fue de apenas 27 segundos. En un entorno donde los adversarios se mueven a velocidad máquina, las empresas ya no pueden depender de esquemas fragmentados, revisiones manuales o respuestas tardías.

La defensa exige velocidad, pero también criterio sofisticado para distinguir entre una alerta aislada y una amenaza real para la operación para lo que se apoyan en agentes de IA.

“The ROCK no sustituye el criterio humano; lo potencia. La inteligencia artificial nos permite operar a una velocidad que antes era imposible: ordenar señales, reducir ruido, identificar patrones y acelerar la respuesta. Pero las decisiones críticas siguen estando en manos de especialistas que entienden el contexto, la operación y el impacto del negocio. Para las empresas, esto significa mayor visibilidad, mejor capacidad de contención, reducción de exposición y una defensa más alineada con su continuidad operativa”, afirmó Edwin Medina, Director de Ciberseguridad de KIO IT Services.