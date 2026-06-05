Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 5 de junio.

Estas son las efemérides del 5 de junio

1900: Nace en Budapest, Hungría, el físico Dennis Gabor que en 1947 inventará la holografía, por lo que recibirá el Premio Nobel de Física en 1971.

(Hace 126 años)

1898: Nace en Fuente Vaqueros (Granada, España) el escritor español Federico García Lorca, quien en una corta carrera poética resucitará y revitalizará las raíces más básicas de la poesía española, empujando así a una segunda Edad de Oro del teatro español. Sus posiciones antifascistas le convertirán en una víctima propicia de la Guerra Civil. En Granada, será fusilado en agosto de 1936.

(Hace 128 años)

1883: En la ciudad inglesa de Cambridge, nace John Maynard Keynes, economista británico, teórico del capitalismo y uno de los principales fundadores de la macroeconomía moderna, cuyas ideas expuestas en su principal obra, "La teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero" publicada en 1936, será uno de los tratados teóricos más importantes del siglo XX por la gran influencia que tendrá.

(Hace 143 años)

1878: En México, se desconoce si en Río Grande o en San Juan del Río, nace José Doroteo Arango Arámbula, más conocido por su seudónimo Francisco Villa (Pancho Villa), que será uno de los jefes de la revolución mexicana, cuyas actuaciones militares serán decisivas para derrotar al régimen dictatorial del presidente Victoriano Huerta.

(Hace 148 años)

1723: Nace en Kirkcaldy, Escocia (Reino Unido), el economista y filósofo escocés Adam Smith, considerado por muchos el padre de la economía clásica por su obra "Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones", que representa el intento de diferenciar la economía política de la ciencia política, la ética y la jurisprudencia, cuyo pilar fundamental será la crítica a la corriente mercantilista, que, según él, está más vinculada a los imperios coloniales que a la naciente revolución industrial.

(Hace 303 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

2004: Fallece en Los Ángeles (EE.UU.) Ronald Wilson Reagan, actor y político estadounidense, cuadragésimo presidente de los Estados Unidos. Fue el presidente de mayor edad que gobernó la nación, a la edad de 69 años.

(Hace 22 años)

1568: En la Gran Plaza de Bruselas, Bélgica, por orden del Duque de Alba, gobernador español de los Países Bajos, son decapitados Lamoral, conde de Egmont y Felipe Montmorency-Nivelle, conde de Hornes, por traición al defender los intereses de los Estados Generales de los Países Bajos, en contra de los de la administración española.

(Hace 458 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este viernes

El evento más importante es el nacimiento de Adam Smith en 1723, ya que se le considera el padre de la economía clásica por su obra "Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones", donde diferencia la economía política de otras ciencias y critica el mercantilismo, sentando las bases para la macroeconomía moderna.