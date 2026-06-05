En esta noticia Reflexiones sobre el uso de dispositivos digitales

Mónica Aspe, directora general de AT&T México, considera que la evolución del negocio de las telecomunicaciones debe transitar hacia la seguridad del consumidor. La conectividad en la era digital ya no solo demanda infraestructura física, sino una robusta estrategia de responsabilidad social y alfabetización ética.

“En AT&T México conectamos a las personas y hacemos la tecnología más humana para mejorar la experiencia de nuestros clientes y de todas las personas. Queremos ofrecer soluciones reales que la hagan más accesible y también más segura”, dijo Aspe en su discurso en el marco del lanzamiento de la campaña “AT&T Cuidado Digital”.

La compañía compartió que, en México, cerca de 70 millones de personas enfrentan algún riesgo digital, que va desde ciberacoso, acoso sexual o contacto desde perfiles falsos.

Esta iniciativa busca mitigar riesgos como el ciberacoso, el fraude y la hiperconectividad, utilizando el propio “músculo comercial” de la compañía para capacitar a las familias mexicanas con spots que muestran situaciones de la vida cotidiana donde el uso excesivo de dispositivos merma la vida real.

Para sumar al objetivo se está capacitando a más de 6,300 ejecutivos de atención a nivel nacional, con lo que las tiendas físicas de AT&T se estarán convirtiendo en centros de soporte técnico gratuito para activar funciones de seguridad y control parental en dispositivos Android e iOS.

Reflexiones sobre el uso de dispositivos digitales

En el lanzamiento de la campaña se llevó a cabo un panel con expertas en hábitos digitales. Ana De Saracho, socia fundadora de Synertics, abogada y especialista en bienestar digital, defendió la idea de que la educación digital en el hogar no requiere discursos teóricos, sino coherencia. Los menores replican los hábitos de consumo de los padres.

“Los niños no escuchan y hacen. Los niños ven y hacen. Los adultos son los ejemplos de los niños. Hoy los adultos no están sabiendo gestionarse. Hoy vemos adultos que gestionan sus emociones por las pantallas, que están en la oficina estresados, y en el momento en que sienten el shot de cortisol, lo que hacen es agarrar el celular y scrollear para bajar la intensidad de la emoción”, ejemplificó De Saracho.

De Saracho rechaza la postura radical de prohibir la tecnología. Esta debe integrarse con conciencia y propósito. “No se trata de vivir sin pantallas sino que las pantallas no nos impidan vivir la vida real”.

Irene García, comunicóloga y especialista en crianza digital, alerta que los algoritmos actuales están optimizados específicamente mediante el análisis del comportamiento del usuario para retener su atención el mayor tiempo posible, llegando a moldear la estructura de pensamiento.

“Cada quien tenemos nuestro propio algoritmo que está aprendiendo, que nos está viendo cuáles son nuestros intereses, cómo nos comportamos y nos está optimizando contenidos para mantenernos el mayor tiempo en pantallas... Hoy que estamos hiperconectados la pregunta es: ¿qué está moldeando la mente de mi hijo?”, cuestionó García.

La experta en crianza digital habló del fenómeno del co-viewing, en el que el acompañamiento e interacción activa de un adulto con un menor frente al dispositivo cambia drásticamente la experiencia y potencia exponencialmente el aprendizaje significativo de un menor de edad.

Dina Buchbinder, fundadora y presidenta de Educación para Compartir, agregó que “no porque te tocó vivir en un momento histórico en el que ya cualquier persona puede tener a cualquier edad un dispositivo, eso quiere decir que sus implicaciones también sean ignoradas”.

Samantha Álvarez, gerente de sostenibilidad y políticas públicas de AT&T México, Irene García, Mónica Aspe, directora general de AT&T México, Dina Buchbinder y Ana De Saracho

Buchbinder considera que ante la complejidad del ecosistema tecnológico, ninguna corporación u organización puede resolver los riesgos sola y destaca el modelo de colaboración conjunta que ha realizado AT&T México con Secretarías de Educación y ONGs para codiseñar soluciones.

"Se trata de que seamos más. Este es un reto compartido y nosotros lo que queremos hacer es poner la fuerza del comercio, poner la fuerza de una empresa grande (...) detrás de una causa tan importante como es una vida digital plena, segura, equilibrada y responsable”, concluyó Aspe.