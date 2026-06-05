El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Veracruz a las 04.42 horas este jueves, 4 de junio de 2026.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 73 km al sur de Minatitlán, con una profundidad de 144.3 kilómetros, latitud de 17.336° y una longitud de -94.473°.

Se registra terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en veracruz (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de Protección Civil informan que, ante un sismo, la población debe conservar la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y no usar elevadores. Si está en la calle, apártese de fachadas, postes y cables.

Tras el movimiento, se recomienda evacuar por rutas señalizadas sin correr, cortar gas y electricidad solo si es seguro y reunirse en puntos de encuentro. Siga información oficial, evite difundir rumores y atienda a personas vulnerables; tenga a la mano su mochila de emergencia.