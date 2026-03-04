Las Embajadas de México en Medio Oriente mantienen comunicación permanente con los ciudadanos mexicanos que se encuentran en la región, ante el conflicto armado que inició el sábado 28 de febrero. La confrontación comenzó tras bombardeos realizados por Estados Unidos y Israel contra instalaciones militares en Irán. Como consecuencia de estos ataques, falleció el líder iraní Alí Jamenei, lo que intensificó la tensión en la región. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que activó de inmediato los protocolos de protección en Medio Oriente y señaló que, hasta el momento, no se tiene registro de personas mexicanas afectadas por la situación. No obstante, las representaciones diplomáticas desplegaron mecanismos de asistencia y atención para quienes lo solicitaron. Asimismo, se indicó que las evacuaciones —tanto las ya realizadas como las que pudieran llevarse a cabo— se efectúan por vía terrestre en Israel y Jordania, por el cierre temporal del espacio aéreo en determinadas zonas. Las autoridades pusieron a disposición los siguientes números de contacto para casos de emergencia: Las representaciones diplomáticas en el Líbano, Qatar y Arabia Saudita exhortaron a la comunidad mexicana a permanecer en lugares seguros o resguardarse en sus domicilios ante los acontecimientos recientes. En Qatar, el Aeropuerto Internacional de Hamad permanece cerrado. Las autoridades locales extendieron la vigencia de las visas de turistas cuya estancia esté por expirar, a fin de que puedan permanecer legalmente en el país hasta que la situación se normalice, aunque por ahora no es posible abandonar el territorio. En el Líbano, la embajada informó que existen rutas comerciales disponibles para evacuar el país. Por su parte, Jordania y Egipto mantienen abiertos sus espacios aéreos; en el caso de Jordania, bajo restricciones horarias de 09:00 a 18:00 horas. También es posible evacuar por ferry desde Áqaba hacia los puertos de Taba y Nuweiba, en Egipto, o trasladarse a El Cairo, aunque será necesario tramitar la visa correspondiente en los puntos de entrada portuarios. Finalmente, la Embajada de México en Egipto indicó que la situación se mantiene estable y que no se emitieron alertas de seguridad por parte de las autoridades locales, ni se registraron incidentes vinculados con los acontecimientos regionales.