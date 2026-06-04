La cotización del euro alcanzó los MXN 20.07 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 4 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.16% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

La cotización del Euro mostró una tendencia bajista, con una variación de -0.48% en la última semana y de -7.47% en el último año.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, comenzó con retroceso, encadenó tres avances, sufrió una corrección con rebote aislado y cerró con cuatro caídas consecutivas; el balance es negativo y el sesgo termina claramente bajista.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 3.1993%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.8224%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva en relación con los cuatro días anteriores. Este aumento se confirma por el dato de -1, que es positivo y sugiere un fortalecimiento continuo de la moneda en el mercado.

Es notable que este repunte en el valor del Euro podría estar influenciado por factores económicos globales o decisiones políticas recientes que han generado confianza en la moneda.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.