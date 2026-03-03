La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que suspenderá de manera temporal los servicios de registro civil e identificación en todas sus sedes del territorio nacional. La medida se aplicará entre el 4 y el 11 de marzo, en el marco de la organización logística de las elecciones de Congreso de la República y la consulta de las agrupaciones políticas previstas para el 8 de marzo. La decisión, de carácter nacional, implica que durante esos días no se podrán adelantar trámites relacionados con registro civil de nacimiento, expedición de cédula de ciudadanía, duplicados ni otros procesos de identificación. De acuerdo con la entidad, la suspensión responde a la necesidad de garantizar el adecuado desarrollo de la jornada electoral del 8 de marzo. Durante ese periodo, buena parte del personal y la infraestructura tecnológica de la Registraduría estarán concentrados en la logística, soporte y operación de las elecciones legislativas y la consulta interpartidista. En Colombia, la organización electoral demanda el despliegue de funcionarios en todo el territorio nacional, así como la verificación de bases de datos, puestos de votación, jurados y material electoral. Por esa razón, los servicios al público en materia de identificación quedan temporalmente en pausa. La suspensión comenzará el miércoles 4 de marzo y se extenderá hasta el miércoles 11 de marzo inclusive. La entidad precisó que todos los servicios de registro civil e identificación se reanudarán con normalidad el jueves 12 de marzo, en el horario habitual de atención al público, que va de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en la mayoría de sedes del país. Sí, pero con plazo limitado. La entrega de documentos de identidad estará habilitada únicamente hasta el viernes 6 de marzo al mediodía. Actualmente, más de 350.000 cédulas de ciudadanía se encuentran pendientes por ser reclamadas en las distintas sedes del país. La Registraduría hizo un llamado urgente a quienes ya realizaron el trámite para que se acerquen antes del cierre temporal y reclamen su documento. Tener la cédula física es indispensable, ya que es el único documento válido para ejercer el derecho al voto en las elecciones del 8 de marzo. Entre los servicios que quedarán suspendidos a nivel nacional se encuentran: