Las autoridades de Protección Ambiental de Cuautla han comenzado a tomar medidas contra aquellos que generen ruidos molestos. La normativa es clara: si no reduces el volumen al recibir la solicitud, enfrentarás una multa que puede alcanzar los 35,000 pesos, sin que importe si se trata de un individuo o un negocio.

Lo que anteriormente se limitaba a una simple queja entre vecinos, ahora cuenta con un procedimiento oficial, que incluye inspectores, notificaciones y sanciones que ya se están implementando en la ciudad.

Llegan sin previo aviso: así es la visita de los inspectores tras una denuncia

El procedimento se inicia cuando un ciudadano presenta la denuncia ante la Dirección de Protección Ambiental del municipio correspondiente. Es suficiente con proporcionar el nombre y la dirección del infractor para que las autoridades activen el protocolo. Tras recibir el informe, los inspectores se desplazan de inmediato al sitio señalado, ya sea una residencia privada o un establecimiento comercial y realizan la notificación formal al responsable.

La primera visita se considera una advertencia. El infractor recibe la indicación de disminuir el ruido, ofreciendo así la posibilidad de corregir sin implicaciones económicas de manera inmediata. Sin embargo, si se ignora esta medida, la subsiguiente respuesta no será una advertencia: se procederá a imponer una multa.

El rango de la sanción oscila entre 17,000 y 35,000 pesos, siendo el monto final determinado por la severidad de la infracción y la posible reincidencia del infractor. Lo que permanece constante es que la multa es aplicable de la misma forma para una celebración en un hogar particular que para un bar, una taquería con música excesiva o cualquier otro establecimiento que supere los niveles permitidos.

La condición de ser propietario o arrendatario no altera la sanción: el responsable del ruido es quien asume la culpa correspondiente.

Se realizarán visitas puerta a puerta en casas y negocios: penalizarán con multas a quienes generen ruidos incómodos y no cumplan esta regla (foto: archivo).

55 decibeles de día y 50 de noche: el límite que pocos conocen y que ya tiene consecuencias

La NOM-081-SEMARNAT-1994, emitida por el gobierno federal, establece de manera exacta cuál es el umbral de ruido considerado inaceptable. Esta norma, que respalda las sanciones correspondientes, no es reciente ni fue creada por el municipio.

En las áreas residenciales, el límite permitido es de 55 decibeles durante el horario diurno y de 50 decibeles en horario nocturno. Superar esta cantidad de forma habitual es considerado una infracción ambiental, lo que confiere a los municipios la potestad para sancionar a los responsables.

El cambio actual radica en la manera de implementar la normativa. Anteriormente, muchos residentes que sufrían dichas molestias desconocían la existencia de un mecanismo formal para presentar quejas, o pensaban que su denuncia carecería de efecto. Las autoridades municipales están enfatizando que sí existe un sistema efectivo, donde la denuncia ciudadana es la clave para iniciar el proceso y sin ella, los inspectores no pueden actuar de manera autónoma.

Aquella persona que identifique a un vecino o un negocio en contravención solo deberá presentarse en la Dirección de Protección Ambiental, proporcionando el nombre y la dirección del infractor para que se inicie de inmediato el procedimiento correspondiente.

La OMS lo sitúa en segundo lugar: el ruido perjudica tu salud más de lo que imaginas

Detrás de estas multas hay algo más que una molestia entre vecinos. La Organización Mundial de la Salud tiene clasificada la contaminación acústica como el segundo factor ambiental más dañino para la salud humana a nivel global, solo superado por la contaminación del aire. Esta no es una posición menor y sus repercusiones tampoco lo son.

La exposición prolongada a niveles elevados de ruido, especialmente durante las horas nocturnas, desencadena una serie de efectos que se extienden mucho más allá del simple insomnio. El organismo humano interpreta el ruido nocturno como una amenaza y responde liberando hormonas del estrés incluso durante el sueño, lo que a largo plazo incrementa la presión arterial, eleva el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y afecta negativamente la salud mental. En las poblaciones urbanas, donde el ruido es una constante difícil de evitar, estos efectos se acumulan silenciosamente a lo largo de los años.