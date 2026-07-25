En esta noticia <b>El hongo especial capaz de convertir partículas de metales en oro</b>

Desde tiempos inmemoriales, el oro ha fascinado a la humanidad, impulsando la búsqueda de métodos para obtener este valioso metal. Por lo general, estas técnicas han representado un alto costo económico y un impacto ambiental considerable , sin embargo, un reciente avance científico podría facilitar su extracción con un método sostenible.

Un equipo de investigadores ha descubierto que un hongo común, el Fusarium oxysporum, que posee la capacidad de transformar ciertos metales en oro. Los resultados de este estudio han sido publicados en la prestigiosa revista Nature Communications, generando una gran expectativa en la comunidad científica y la industria minera .

El hongo especial capaz de convertir partículas de metales en oro

El hallazgo se atribuye a las extraordinarias propiedades del hongo Fusarium oxysporum, una especie abundante en los ecosistemas forestales de Australia . Liderados por el científico Tsing Bohu, el equipo de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO) demostró la capacidad de este organismo para convertir algunos minerales en partículas de oro.

El experimento clave consistió en la mezcla de cepas del hongo con polvo proveniente de un meteorito del cinturón de asteroides. Los científicos observaron con sorpresa cómo el hongo no solo absorbía los minerales presentes en el polvo meteórico, sino que también los transformaba endiminutas cantidades de oro.

Descubren cómo cultivar oro. Fuente: archivo

Si bien las cantidades obtenidas fueron pequeñas, la eficiencia del proceso resultó significativamente alta, superando lo previamente observado en experimentos similares.

La sorpresa inicial entre los investigadores fue palpable. “El oro es tan químicamente inerte que este tipo de interacción es inusual. Tenía que verlo con mis propios ojos para creerlo", afirmó Bohu, reflejando el asombro general ante el descubrimiento.

Aunque se conocía la capacidad de los hongos para descomponer materia orgánica e interactuar con metales como el hierro, calcio y aluminio, la reciente investigación revela una habilidad aún más sorprendente del Fusarium oxysporum: detectar e incorporar el oro a su propia estructura biológica. Este proceso natural desencadena una forma de bioproducción del codiciado metal.

Minería Metabólica: un Futuro dorado y sostenible

Este fenómeno se inscribe en un campo de investigación emergente conocido como minería metabólica. Esta disciplina busca aprovechar el poder de los organismos vivos, como bacterias y hongos, para extraer recursos minerales valiosos , en este caso el oro, de una manera sustentable y respetuosa con el medio ambiente, contrastando con los métodos tradicionales que a menudo generan graves daños ecológicos.

La minería metabólica no se limita a la extracción de recursos terrestres; también abre la fascinante posibilidad de obtener minerales valiosos de cuerpos celestes como los asteroides. Según la base de datos Asterank, aunque solo una fracción de los asteroides contienen minerales con un valor superior a los 1.500 millones de dólares, existe un creciente interés en modificar genéticamente las cepas de estos hongos para optimizar su capacidad de procesar los recursos presentes en el espacio.