Confirmado | Por decisión del Gobierno, los hijos serán anotados con el apellido de la madre cuando sus padres no estén casados legalmente ni se haya completado el trámite de paternidad

En España, los hijos nacidos de parejas que no están casadas legalmente se inscriben únicamente con el apellido de la madre cuando no se ha completado el trámite de paternidad. La normativa vigente en materia de filiación no matrimonial y la determinación de los apellidos en el Registro Civil establece los pasos precisos que deben seguir las familias en esta situación.

A través del reconocimiento de paternidad, la legislación regula cómo debe asentarse la filiación del recién nacido, garantizando de forma inmediata su derecho a la identidad y especificando los mecanismos legales para sumar el apellido paterno cuando corresponda.

¿Por qué los recién nacidos llevan el apellido de la madre sin matrimonio ni reconocimiento?

La asignación de los apellidos en el sistema legal español se rige de manera directa por la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. En su artículo 49.2, esta norma dispone que es la filiación la que determina legalmente los apellidos del recién nacido.

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A diferencia de los cónyuges, en quienes opera la presunción legal de paternidad, la filiación no matrimonial requiere un acto formal. Por este motivo, si los padres no están casados legalmente y el padre no efectúa el trámite de paternidad, la única filiación que consta legalmente es la materna.

En estos casos, la ley exige que el menor sea inscrito con el apellido de la madre (duplicando o combinando sus dos apellidos) para cumplir con el requisito legal de contar con dos apellidos.

Los requisitos para completar el reconocimiento de paternidad

Para que la filiación paterna quede formalmente registrada en una pareja no casada, el ordenamiento jurídico exige cumplir con las vías establecidas en el Código Civil español. Su artículo 120 establece los procedimientos oficiales mediante los cuales se determina legalmente la paternidad:

Inscripción directa : comparecencia y firma del padre junto a la madre en el centro sanitario mediante la solicitud de inscripción electrónica o ante el encargado del Registro Civil.

Expediente ante el Registro Civil : reconocimiento manifestado en documento público o mediante expediente tramitado en el Registro Civil.

Resolución judicial: sentencia firme dictada en un procedimiento de reclamación de paternidad.

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Si al inscribir al bebé no se ha completado ninguno de estos trámites, la inscripción se efectúa con la única filiación de la madre.

Pasos para modificar la inscripción y añadir el apellido paterno posteriormente

Si el trámite de paternidad no se completó en el momento del nacimiento, la legislación permite regularizar la situación en cualquier momento posterior. La Ley 20/2011 del Registro Civil establece el procedimiento administrativo para actualizar el registro del menor.