Este domingo, 26 de julio de 2026, la Iglesia católica celebra a San Joaquín, padre de María, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de destacar en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

San Joaquín, padre de la Virgen María, es recordado porque su nombre perduró en la tradición cristiana.

Santoral del día | San Joaquín, padre de María (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Joaquín, padre de María?

La Iglesia celebra la memoria de san Joaquín junto con santa Ana.

Ambos son los padres de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios.

Sus nombres se han conservado gracias a la tradición de los cristianos.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

entrega por Dios

Santoral del día | San Joaquín, padre de María (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el domingo, 26 de julio de 2026

El 26 de julio de 2026, además de celebrarse la festividad de Santa Ana, la Iglesia conmemora a varios santos de diversas épocas. Entre ellos se encuentra San Simeón de Mantua, un destacado religioso del siglo XI, conocido por su vida de devoción y servicio a los demás. También se recuerda a San Austindo, quien, al igual que San Simeón, ha dejado una huella imborrable en la tradición cristiana.La jornada es especialmente significativa por la presencia de figuras como Santa Bartolomea Capitanio del siglo XIX, fundadora de una congregación dedicada a la educación, así como el Beato Andrés de Phû Yên, un mártir vietnamita del siglo XVII. También se rendirá homenaje a San Erasto de Corinto, del siglo I, quien desempeñó un papel fundamental en la expansión del cristianismo en su tiempo.Entre otros, el día incluye la festividad de la Beata Camila Gentili del siglo XV y varios beatos como Juan Ingram, Tito Brandsma y Guillermo Webster. Esta rica variedad de santos refleja la diversidad de la historia de la Iglesia y la importancia de cada uno en la vida de los fieles. Además, se celebrará a San Jorge Preca y a la Beata María Margarita y compañeras, quienes siguen inspirando a muchos hoy en día.

La oración para San Joaquín, padre de María:

Oh glorioso San Joaquín, padre de la Santísima Virgen María y abuelo de nuestro Señor Jesucristo, intercede por mí ante Dios para que me conceda las gracias que necesito, si es para su mayor gloria y bien de mi alma. Enséñame a imitar tu fe, tu paciencia y tu humildad. Ruega por nosotros, San Joaquín, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén.