En México existen tres colores de pasaporte: verde, gris y negro. Cada uno tiene un propósito distinto y solo un grupo muy específico puede obtener el documento negro.

En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, expide tres tipos de pasaportes de lectura mecánica: ordinario, oficial y diplomático, cada uno identificado con un color distinto y destinado a diferentes tipos de usuarios. El formato de estos documentos fue establecido mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con el documento oficial del Gobierno de México y la SRE, las libretas cuentan con medidas de seguridad internacionales y una clasificación por color del pasaporte: verde para el pasaporte ordinario, gris para el oficial y negro para el diplomático. Aunque todos son válidos para viajar al extranjero, únicamente algunos funcionarios y representantes del Estado mexicano pueden acceder a las versiones especializadas.

Se expide tres tipos de pasaportes de lectura mecánica: ordinario, oficial y diplomático. Shutterstock

Pasaporte negro: la “llave del mundo” reservada para diplomáticos

El llamado pasaporte negro corresponde al pasaporte diplomático, el documento de mayor jerarquía que expide el Gobierno de México.

A diferencia del pasaporte ordinario, no está disponible para la población en general, sino que se entrega únicamente a personas que desempeñan funciones diplomáticas o determinadas comisiones oficiales establecidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El llamado pasaporte negro corresponde al pasaporte diplomático, el documento de mayor jerarquía que expide el Gobierno de México. Shutterstock

El acuerdo señala que este documento incorpora una leyenda especial mediante la cual la Secretaría de Relaciones Exteriores solicita a las autoridades extranjeras que otorguen a su titular “los privilegios, inmunidades y cortesías que correspondan”.

Además, en el apartado de nacionalidad puede especificarse el cargo del funcionario, la comisión que desempeña o el grado de parentesco, según corresponda.

Pasaporte verde mexicano: acceso al mundo

El pasaporte verde es el pasaporte ordinario, el documento que la mayoría de los mexicanos tramita para realizar viajes internacionales por turismo, estudios, negocios o cualquier otro motivo personal.

Entre sus principales características se encuentran:

Es el pasaporte destinado a la ciudadanía en general.

Tiene portada color verde.

Incluye fotografía, firma y datos personales del titular.

Contiene una zona de lectura mecánica conforme a estándares internacionales.

En su primera página solicita a las autoridades extranjeras permitir el libre paso del titular y brindarle asistencia y protección cuando sea necesario.

En todas sus páginas incorpora elementos de seguridad para evitar falsificaciones.

Además, el documento incluye un apartado con información para casos de emergencia y recuerda que, si el titular requiere asistencia en el extranjero, puede acudir a la embajada o consulado de México más cercano. También establece que el pasaporte es válido para todos los países mientras conserve su vigencia.

¿Quién puede tener el pasaporte mexicano de color gris?

El pasaporte gris corresponde al pasaporte oficial. Este documento tampoco está disponible para cualquier ciudadano, ya que está destinado a servidores públicos que realizan funciones o comisiones oficiales en representación del Estado mexicano.

El poder del pasaporte mexicano.

Al igual que el pasaporte diplomático, incorpora medidas especiales de identificación y una leyenda mediante la cual la Secretaría de Relaciones Exteriores solicita a las autoridades extranjeras permitir el libre paso de su titular y brindarle la asistencia y protección correspondientes. Asimismo, el acuerdo establece que en este tipo de pasaporte puede especificarse el cargo que desempeña el funcionario o la comisión oficial para la que fue expedido.