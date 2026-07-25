México busca fortalecer la prevención ante desastres con acciones anticipadas que permitan responder desde las primeras horas tras un huracán, sismo o inundación.

Las primeras 24 horas después de un desastre natural suelen ser determinantes para las comunidades afectadas. Con esa premisa, Walmart de México y Centroamérica, en coordinación con Cruz Roja Mexicana, anunció una estrategia para reforzar la capacidad de respuesta inmediata ante huracanes, sismos, inundaciones y otros fenómenos hidrometeorológicos.

Como parte de esta iniciativa, fueron armadas las primeras 5 mil despensas de alimentos, las cuales ya se encuentran listas para ser distribuidas de forma inmediata en caso de una emergencia. De acuerdo con la empresa, este inventario será reabastecido de manera constante para mantener la capacidad de atención en futuras contingencias.

México se prepara ante qualquier emergencia climática causada por las lluvias. Walmart

La acción forma parte de una alianza que suma más de dos décadas entre Walmart de México y Cruz Roja Mexicana, enfocada en fortalecer la prevención, la logística y la ayuda humanitaria antes de que ocurra un desastre, con el objetivo de que las familias afectadas reciban apoyo oportuno.

Las 5 mil despensas que buscan acelerar la ayuda tras un desastre

En esta primera etapa, cerca de 100 colaboradores de Walmart participaron, junto con voluntarios de Cruz Roja Mexicana, en el armado de las despensas que permanecerán resguardadas en el Hub Logístico de Cruz Roja Mexicana, ubicado en el Centro de Capacitación y Adiestramiento de la institución en el Estado de México. Desde ese punto se coordinará el almacenamiento y la distribución de ayuda humanitaria cuando sea necesario.

El objetivo es que, ante la activación de una emergencia, la ayuda llegue durante las primeras horas, cuando las necesidades de alimentación y abastecimiento suelen ser más urgentes. El comunicado destaca que “la ayuda no se improvisa cuando el desastre llega, sino que se planifica con anticipación para actuar desde el primer minuto”.

"Celebramos más de dos décadas de colaboración con Cruz Roja Mexicana impulsando la prevención y respuesta ante emergencias", Walmart México. Walmart

La estrategia contempla:

Armado inicial de 5 mil despensas listas para su entrega inmediata.

Reabastecimiento constante de los paquetes alimentarios.

Resguardo de los insumos en el Hub Logístico de Cruz Roja Mexicana.

Coordinación para atender emergencias provocadas por sismos, huracanes, inundaciones y otros fenómenos hidrometeorológicos.

Participación de colaboradores y voluntarios en procesos de logística y distribución.

Más de 20 años de alianza para responder a emergencias en México

Walmart de México destacó que esta iniciativa es resultado de una colaboración de más de 20 años con Cruz Roja Mexicana, durante la cual ambas instituciones han trabajado en acciones de asistencia humanitaria mediante donativos en especie, apoyo logístico y voluntariado corporativo. Entre las emergencias atendidas en conjunto se encuentran los huracanes Otis y John, así como las inundaciones registradas el año pasado en Veracruz.

El presidente nacional de Cruz Roja Mexicana, Eduardo de Agüero Le Duc, subrayó la importancia de actuar antes de que ocurra una emergencia. “Las emergencias no avisan. Prepararnos antes de que ocurra un desastre es clave para responder de manera rápida y eficiente. Gracias al compromiso de aliados como Walmart de México y Centroamérica, fortalecemos nuestra capacidad operativa y humanitaria para ayudar a quienes más lo necesitan”, afirmó.

El huracán John ha provocado grandes inundaciones en el sureño estado de Guerreno. Foto: EFE Fuente: EFE David Guzmán

Entre los principales objetivos de esta colaboración destacan:

Fortalecer la capacidad de respuesta inmediata ante desastres.

Garantizar ayuda alimentaria durante las primeras 24 horas.

Reforzar la cultura de la prevención y la resiliencia.

Impulsar el voluntariado corporativo y la coordinación logística.

Mantener una red de apoyo permanente para las comunidades más vulnerables.

Por su parte, Javier Treviño, vicepresidente senior de Asuntos Corporativos de Walmart de México y Centroamérica, aseguró que “nuestra infraestructura nos permite actuar con rapidez, coordinar esfuerzos y llegar oportunamente a donde se necesita.

Estamos conscientes de que nuestra escala viene acompañada de una gran responsabilidad, pues somos una red que conecta comunidades, y que, en momentos críticos, se transforma en una plataforma de ayuda humanitaria”. Con estas acciones, ambas organizaciones reiteraron su compromiso de fortalecer la preparación del país frente a futuros desastres naturales.