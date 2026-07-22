Estados Unidos, Perú y República Dominicana mantienen requisitos específicos sobre la vigencia del pasaporte para permitir el ingreso de viajeros internacionales. Las autoridades migratorias de estos países advierten que quienes viajen con un documento próximo a vencer o que no cumpla con el plazo mínimo exigido pueden ser rechazados antes de ingresar o incluso quedar impedidos de abordar su vuelo.

Precios en dólares del pasaporte México Shutterstock

Como cada país establece sus propias condiciones respecto de la vigencia del pasaporte, las autoridades recomiendan verificar la fecha de vencimiento del documento antes de organizar el viaje para evitar inconvenientes.

¿Qué exige cada país para permitir el ingreso con pasaporte?

Estados Unidos solicita a los visitantes extranjeros un pasaporte con al menos seis meses de vigencia restante desde la fecha de ingreso, según confirmó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Existen excepciones para ciudadanos de determinados países, que pueden ingresar con el documento válido solo por el tiempo de la estadía.

Perú y República Dominicana aplican el mismo criterio: piden un pasaporte vigente por seis meses adicionales al momento del ingreso . El consulado dominicano en Miami precisó que, sin ese margen, el viajero no podrá entrar al país.

Los requisitos que suelen verificarse antes de autorizar el ingreso incluyen:

Vigencia mínima de seis meses desde la fecha de llegada

Visa correspondiente según la nacionalidad del viajero

Comprobante de motivo del viaje (reservas, pasaje de regreso)

Solvencia económica para la estadía, en algunos casos

Estados Unidos solicita a los visitantes extranjeros un pasaporte con al menos seis meses de vigencia restante desde la fecha de ingreso, según confirmó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Shutterstock

¿Qué pasa si el pasaporte no cumple con la vigencia exigida?

Si el documento no alcanza el plazo mínimo, tanto las aerolíneas como los organismos migratorios pueden negar el embarque o el ingreso al país de destino. Esto ocurre incluso si el viajero ya cuenta con pasajes y reservas confirmadas.