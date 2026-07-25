La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que existen cuatro modalidades para cumplir con el Servicio Militar Nacional mucho más sencillas.

Cumplir con el Servicio Militar Nacional, SMN, es una obligación establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para los mexicanos en edad militar. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional, Defensa, contempla distintas modalidades para que los ciudadanos puedan liberar su Cartilla de Identidad del S.M.N., de acuerdo con su situación personal y lugar de residencia.

Además del tradicional adiestramiento en los Centros de Adiestramiento del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Marina, existen opciones que permiten cumplir con esta obligación sin asistir de manera regular a un cuartel militar, como la modalidad “a disponibilidad” o el trámite para quienes viven en el extranjero.

Adiestramiento militar

De acuerdo con la información oficial, el objetivo del Servicio Militar Nacional es capacitar a los mexicanos en la doctrina militar vigente para formar parte de las reservas nacionales y, en caso necesario, contribuir a la defensa de la soberanía nacional. No obstante, la forma de cumplir con esta obligación depende de la modalidad asignada o elegida por cada conscripto.

Las cuatro formas de cumplir con el Servicio Militar Nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional señala que actualmente existen cuatro modalidades para cumplir con el Servicio Militar Nacional y obtener la hoja de liberación. Algunas requieren adiestramiento presencial, mientras que otras únicamente implican permanecer bajo control administrativo durante un año.

Centros de Adiestramiento del S.M.N. Los soldados realizan el Programa General de Adiestramiento Militar en un horario de 07:00 a 13:00 horas. Para 2026 se establecieron dos escalones:

El primer escalón se llevó a cabo del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026.

El segundo escalón será del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026.

Condiciones físicas para ingresar al Servicio Militar voluntario. Defensa México

A disponibilidad. Los conscriptos permanecen bajo control administrativo y a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional durante un año, a través de las Oficinas de Reclutamiento de cada Zona Militar.

Servicio Militar Nacional en los Consulados de México en el extranjero. Está dirigido a mexicanos que residen fuera del país y se cumple también bajo la modalidad “a disponibilidad”, mediante las representaciones consulares.

Encuadrado voluntario en las Compañías del Servicio Militar Nacional. Es una opción para quienes desean recibir adiestramiento intensivo y obtener su liberación en un periodo menor, además de acceder a diversos beneficios durante su capacitación.

La información oficial también indica que los mexicanos residentes en el extranjero deben inscribirse en los consulados correspondientes. En esos casos, las cartillas emitidas cuentan con una matrícula que inicia con la letra “Z”, mientras que las expedidas en territorio nacional utilizan matrículas con la letra “D”.

Ya constituye un hecho | El Servicio Castrense resultará obligatorio desde los 18 años para acceder a cursar en todas estas universidades del país (foto: archivo).

¿Qué ofrece el encuadramiento voluntario en las Compañías del S.M.N.?

Para quienes optan por incorporarse voluntariamente a las Compañías del Servicio Militar Nacional, la Defensa establece un proceso de reclutamiento que incluye la entrega de documentación, así como evaluaciones médicas, físicas, psicológicas y toxicológicas.

Una vez aprobadas, los aspirantes son concentrados en la compañía correspondiente para recibir vestuario, equipo y el material necesario para su capacitación.

Durante el periodo de adiestramiento militar en México, los participantes reciben diversos beneficios, entre ellos servicio médico, seguro de vida militar, alimentación, alojamiento, vestuario, una ayuda económica semanal de 130 pesos, capacitación en talleres de artes y oficios, instrucción militar y la hoja de liberación al concluir satisfactoriamente el programa.

Además, pueden obtener una credencial plástica adicional, aspirar a la distinción de soldado de primera o al ascenso a cabo y, si el Alto Mando lo autoriza, participar en el desfile militar del 16 de septiembre en la Ciudad de México como reconocimiento al nivel de adiestramiento alcanzado.